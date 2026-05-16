Home > Video > Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare” Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare” L’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia a Capri Talks, il format di confronto organizzato da Spin Factor nell’isola campana... di Adnkronos Pubblicato il 16 Maggio 2026 alle 11:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia a Capri Talks, il format di confronto organizzato da Spin Factor nell’isola campana https://www.youtube.com/watch?v=Im34h_z7oE8