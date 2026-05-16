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Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare”

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L’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia a Capri Talks, il format di confronto organizzato da Spin Factor nell’isola campana...

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L’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia a Capri Talks, il format di confronto organizzato da Spin Factor nell’isola campana

https://www.youtube.com/watch?v=Im34h_z7oE8