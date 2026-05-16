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Piero De Luca Pd: Governo ha fallito, noi pronti per alternativa

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L’intervista all’amministratore delegato dell’azienda in occasione di Capri Talks, format di confronto su economia e politica organizzato da Spin Factor nell’isola campana....

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L’intervista all’amministratore delegato dell’azienda in occasione di Capri Talks, format di confronto su economia e politica organizzato da Spin Factor nell’isola campana.

https://www.youtube.com/watch?v=gE1o0YAYfP0