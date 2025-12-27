Continua a tenere banco il caso Signorini scatenato dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Ora è voluta intervenire anche la società di produzione del Grande Fratello con un comunicato.

Caso Signorini, interviene la società di produzione del Grande Fratello

Come saprete, nel corso di un episodio del podcast “Falsissimo“, Fabrizio Corona ha accusato pesantemente Alfonso Signorini, asserendo che “se non vai a letto con Signorin non lavori in televisione“.

L’ex re dei paparazzi ha parlato di un vero e proprio sistema Signorini, che andrebbe avanti da diversi anni. In tutto questo ha rotto in silenzio la Endemol Shine Italy, ovvero la società di produzione del Grande Fratello che, con un comunicato, ha detto quanto segue.

Caso Signorini, la società di produzione del Grande Fratello rompe il silenzio: il comunicato

La società di produzione del Grande Fratello, l’Endemol Shine Italy, è intervenuta sul caso del presunto sistema Signorini, caso scatenato da Fabrizio Corona. La società, con un comunicato, ha informato di aver avviato delle verifiche interne, chiarendo la propria posizione a tutela del format e dei professionisti coinvolti: “Endemol Shine Italy prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma. In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente recato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suon grande successo.” Inoltre, si legge anche che “a tutela della propria reputazione e della professionalità dei propri collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, l’azienda ha comunque avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma.” Infine l’azienda ha comunicato che non ci saranno ulteriori dichiarazioni in merito.