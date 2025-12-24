Continua a tenere banco il caso Corona-Signorini, con l’ex re dei paparazzi che ha rivolto pesanti accuse nei confronti del conduttore e direttore di Chi. In tutto questo, come sta Signorini? A rivelarlo una sua amica storica.

Sistema Signorini, Corona sentito in Procura a Milano

Non sarà certo un Natale sereno questo per Alfonso Signorini, dopo le pesanti accuse da parte di Fabrizio Corona dei giorni scorsi.

Lo stesso ex re dei paparazzi, ieri è stato ascoltato in Procura a Milano. All’uscita, ha ribadito al sua versione dei fatti, aggiungendo ““Ho fatto i nomi oggi al Pm. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni. Anche verbale ho parlato del sistema Signorini. Tre minuti ho parlato del revenge porn, un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di cento testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui. Saranno depositate entro questa settimana.” Una sarebbe di Antonio Medugno, l’altra invece non si sa. Ma, in tutto questo, come sta Signorini? A dirlo una sua amica storica.

Alfonso Signorini, come sta dopo le accuse di Fabrizio Corona? Parla l’amica storica

Il caso Signorini continuerà probabilmente ha essere al centro delle cronache per diverso tempo. Ma, come sta il direttore di Chi dopo le accuse di Corona? A rivelarlo la sua amica storica Valeria Marini durante una live su Instagram rispondendo a un utente: “auguro tanta serenità a tutti, in primis l’auguro ad Alfonso che sicuramente… anzi so per certo che sta soffrendo moltissimo per tutta questa storia. Ma uno non si deve far scalfire dalle cattiverie, non bisogna farsi abbattere, ma aspettare, perché tutto si risolve e la verità viene a galla.” La showgirl, nella diretta, si è schierata dalla parte del conduttore, non credendo né alle accuse di Corona né alle dichiarazioni di Antonio Medugno e chiedendo agli utenti di mettere fine a questa gogna mediatica.