Il caso Alfonso Signorini è sempre più al centro della ribalta mediatica italiana dato che molte persone che conoscono direttamente il conduttore Mediaset hanno deciso di esporsi pubblicamente rivelando come è in realtà lui e l’ultima in ordine di tempo è stata Valeria Marini che ha parlato in una diretta Instagram.

Tornare dopo 5 anni per cercare nuovamente visibilità

Valeria Marini nella live Instagram di ieri, molto seguita e commentata ha affrontato il Caso Signorini soffermandosi in maniera indiretta sul racconto di Medugno.

La showgirl ha fatto un chiaro riferimento al racconto del ragazzo svelando che un comportamento così può essere dettato solamente dal fatto che non abbia ottenuto il successo sperato.

Come riporta Caffeinamagazine.it Valeria ha spiegato – “Io penso che una persona non si può svegliare dopo 5 anni e dire che ha subito questo e quello”.

Ed ha inoltre coinvolto i propri follower, puntando l’attenzione sul valutare attentamente quello che si legge sui social – “io invito tutti a riflettere e a non attaccare, criticare, giudicare e a supportare chi denigra il GF VIP”.

“Io so come sono andate le cose”

Nel corso della live, interrotta anche da momenti divertenti come il saluto a Tina Cipollari e l’esibizione canora sulle note di “Nessuno mi può giudicare”, Valeria è entrate nel merito della questione.

“Io so come sono andate le cose, conosco il modo di scherzare di Alfonso Signorini quello che sta uscendo fuori è esagerato e noi tutti dovremmo impedirlo”.

L’ex concorrente del GF VIP esprime, come fatto da altre colleghe, solidarietà ad Alfonso Signorini reo secondo lei di essere finito al centro di una gogna mediatica.