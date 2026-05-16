Durante la diretta di ieri sera, Ilary Blasi ha annunciato il nome del quinto e ultimo finalista: ecco chi è.

Ci siamo, tra quattro giorni ci sarà l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 2026. Ieri, durante la diretta, è stato annunciato l’ultimo finalista. La sfida finale è stata tra Adriana Volpe e Francesca Manzini. Ecco chi l’ha spuntata.

Gf Vip 2026: ecco chi sono i finalisti

Martedì 19 maggio andrà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip 2026.

A contendersi la vittoria finale sono in cinque, ovvero Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e…. Adriana Volpe. La conduttrice è stata l’ultima finalista annunciato dopo aver battuto al televoto flash, durante la diretta di ieri sera, Francesca Manzini. Una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni ma, come ha reagito l’imitatrice all’eliminazione a un passo dalla finale?

Gf Vip 2026, annunciato il quinto finalista: la reazione di Francesca Manzini

La quinta è ultima finalista del Gf Vip 2026 è Adriana Volpe che ha battuto al televoto flash Francesca Manzini. La conduttrice non si aspettava di andare in finale, ecco cosa ha detto: “Sto piangendo perché sono emozionata. Pensavo di uscire. E’ un colpo quando pensi che qualcuno vota per te! Non ci posso credere!” E Francesca Manzini? L’imitatrice ha reagito con lucidità, aspettandosi l’eliminazione: “Me lo aspettavo ma ero molto felice.

Ho dato tutto alla Casa, mi sono messa a nudo per la prima volta e non ho mai giocato. Il Grande Fratello ti insegna a non farti condizionare dal giudizio.”