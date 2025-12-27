“Mi sta chiamando la Casa Bianca”. Corona, clamoroso annuncio durante l’interrogatorio sul caso Signorini

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione con un episodio sorprendente: durante un interrogatorio in Procura a Milano, l’ex re dei paparazzi avrebbe ricevuto una chiamata… dalla Casa Bianca. Ecco la sua rivelazione.

‘Sistema Signorini’: indagini future e riflessioni di Corona

Ospite del podcast che aveva contribuito a lanciare nel 2023, Gurulandia, Corona ha parlato anche dei possibili sviluppi legali e mediatici: “Io a fare questa roba qui rischio tanto, non è che sono spaventato, ma rischio molto.

Dopo aver parlato con la magistratura penso che inizieranno le indagini” Secondo lui, chiunque sia coinvolto dovrà affrontare le conseguenze: “Se lui è intelligente, capirà e cancellerà le prove. Gli autori di Endemol, se interrogati dalla Polizia, dovranno dire tutto quello che sanno. Se la Polizia parla con certi concorrenti del GF, dovranno parlare anche loro”.

Corona ha poi criticato chi cerca visibilità con falsità: “Ci saranno anche quelli che per vile denaro si inventeranno di essere stati abusati, e quelli mi fanno più schifo di tutti”.

A quasi due settimane dall’emergere del caso Signorini, Fabrizio Corona è stato ospite del podcast Gurulandia. Durante il suo intervento, l’ex re dei paparazzi ha raccontato dell’interrogatorio a Milano e di un episodio incredibile: mentre si trovava davanti al pm Letizia Mannella, avrebbe ricevuto una chiamata direttamente dalla Casa Bianca. A farla giungere sarebbe stato Paolo Zampolli, noto per essere “grande amico di Trump” e colui che presentò Melania al futuro presidente. Corona ha spiegato:

“Alle 11:00 ero alla Procura, interrogato dal procuratore Letizia Mannella, guardo il telefono e vedo un messaggio… Era Zampolli! Mi ha scritto tramite un suo portavoce che la Casa Bianca voleva parlarmi”.

Il procuratore inizialmente non gli ha creduto, invitandolo a non scherzare, ma Corona ha mostrato le prove sul cellulare: “Zampolli ha così potere, che mi ha scritto di dire al magistrato che la Casa Bianca mi stava chiamando. Io ho spiegato che ero sotto interrogatorio, ma lui ha insistito: ‘Dì che devi prendere questa telefonata da Washington’. Ho detto alla dottoressa: ‘Dottoressa, mi scusi, però mi stanno chiamando dalla Casa Bianca. Mi sta cercando Trump!’ Giuro, è vero”.