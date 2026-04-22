Addio a Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti: aveva 85 anni

È morta Sagitta Alter, compagna di lunga data di Gigi Proietti: aveva 85 anni

È morta Sagitta Alter, compagna di lunga data di Gigi Proietti: aveva 85 anni

Sagitta Alter è morta a Roma all’età di 85 anni: per quasi sessant’anni ha condiviso la sua vita con Gigi Proietti.

La morte di Sagitta Alter riporta l’attenzione su una delle storie personali più lunghe e riservate legate al mondo dello spettacolo italiano. Per quasi sessant’anni è stata la compagna di Gigi Proietti, condividendo con lui vita privata, famiglia e un legame rimasto sempre lontano dai riflettori.

Addio a Sagitta Alter: una lunga storia con Gigi Proietti e l’eredità culturale

Sagitta Alter e Gigi Proietti si erano conosciuti nel 1962, quando lui aveva poco più di vent’anni e muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, esibendosi come cantante nei locali romani. Da allora era iniziato un legame durato circa 58 anni, solido e fuori dagli schemi tradizionali: la coppia scelse infatti di non sposarsi, ritenendo il matrimonio non necessario per consolidare un rapporto già fondato su una profonda unione familiare e affettiva.

Dalla loro relazione sono nate due figlie, Susanna e Carlotta, entrambe coinvolte nel settore artistico, seppur con percorsi diversi: la prima più legata al lavoro dietro le quinte, la seconda più esposta sulla scena come cantante e interprete.

Proprio Alter, nel 2021, aveva promosso la nascita della Fondazione Gigi Proietti, con l’obiettivo di preservare e valorizzare la memoria artistica dell’attore attraverso iniziative culturali, attività formative, premi e progetti dedicati al teatro.

Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre 2020, resta una delle figure più amate dello spettacolo italiano. La sua morte aveva segnato profondamente il mondo culturale del Paese, lasciando un vuoto artistico e umano che la fondazione voluta dalla compagna ha cercato di colmare attraverso la tutela e la diffusione della sua eredità creativa.

Addio a Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti: aveva 85 anni

Si è spenta nella capitale, all’età di 85 anni, Sagitta Alter, figura nota soprattutto per essere stata per decenni accanto a Gigi Proietti. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha raccontato di una fine serena, avvenuta in un contesto di affetto e vicinanza, con la presenza delle figlie Susanna e Carlotta e delle persone più care. Il cordoglio è stato immediato anche da parte delle istituzioni: l’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, ha espresso vicinanza alle figlie e ai familiari, sottolineando quanto la scomparsa rappresenti un momento di grande tristezza. Originaria della Svezia e in passato guida turistica, Alter aveva costruito la propria vita in Italia, diventando una presenza costante e discreta nel mondo legato al teatro e allo spettacolo.