Brutta disavventura per Nicolò Zaniolo, finito nel mirino dei ladri mentre si trovava lontano dalla propria abitazione di Udine. Il furto, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, riaccende il tema della sicurezza nelle case dei calciatori, spesso esposte a intrusioni durante le loro assenze per impegni sportivi o personali.

Il furto nell’abitazione di Nicolò Zaniolo a Udine

Brutta disavventura per Nicolò Zaniolo, che nella notte tra domenica e lunedì ha subito un furto nella propria abitazione di Udine. L’episodio è avvenuto dopo la sconfitta contro il Parma: nel fine settimana il giocatore dell’Udinese avrebbe lasciato la casa per trascorrere del tempo insieme alla moglie Sara Scaperrotta e ai loro due figli.

Secondo le ipotesi, i ladri potrebbero aver osservato i suoi spostamenti, approfittando del fatto che vive in una zona residenziale piuttosto isolata e silenziosa fuori dal centro cittadino, per introdursi nell’abitazione.

Furto nella villa di Nicolò Zaniolo, lo sfogo: “Se volevate le borsette ve le regalavo”

Zaniolo ha poi raccontato quanto accaduto tramite alcune Instagram stories successivamente rimosse, esprimendo rabbia e stupore per l’accaduto.

In uno dei messaggi ha scritto: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia sapendo che fossi a casa, vi volevo dire che vi è andata male. Qualche borsetta se la volevate, poteva tranquillamente chiedermela e ve la regalavo!“. In un secondo intervento ha chiarito la situazione aggiungendo: “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato“. Parole che evidenziano la frustrazione del calciatore, che ha voluto raccontare direttamente ai propri follower l’accaduto, pur senza fornire ulteriori dettagli sul bottino.