Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta aspettano il secondo figlio: sui social la famiglia tra sorrisi e carezze affettuose.

La gioia di diventare genitori è uno dei momenti più intensi nella vita di una coppia, e quando a condividere questa emozione sono personaggi pubblici come Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, l’attesa diventa un evento per tutti i loro follower. L’annuncio del secondo figlio non è solo un nuovo inizio per la coppia, ma anche un’occasione per celebrare il legame profondo che li unisce e la gioia che si moltiplica con l’ampliarsi della famiglia.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: amore ritrovato e nuova gioia in famiglia

La notizia arriva in un momento particolarmente felice per la coppia, insieme dal 2019, che dopo alcuni momenti di lontananza ha consolidato il proprio legame. In passato, Zaniolo aveva avuto delle esitazioni dopo la nascita di Tommaso e aveva trascorso un breve periodo separato dalla compagna, avvicinandosi all’influencer Chiara Nasti. Tuttavia, l’amore per Sara ha prevalso e, nei mesi scorsi, il calciatore ha sorpreso la fidanzata con una proposta di matrimonio durante i festeggiamenti per il suo compleanno, accompagnata da uno splendido anello: lei ha risposto con un convintissimo “sì, lo voglio”.

Ora, prima delle nozze, la famiglia si prepara ad accogliere il secondo bambino, rafforzando ulteriormente un legame che ha superato le difficoltà e che oggi appare più saldo che mai.

Nicolò Zaniolo papà bis: in arrivo il secondo figlio con Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo e la compagna Sara Scaperrotta hanno condiviso con i loro follower una notizia speciale: l’arrivo del secondo figlio. La coppia ha scelto di raccontare questo momento con un tenero carosello di foto in bianco e nero, in cui la famiglia appare sorridente e affettuosa. Insieme a mamma e papà c’è il primogenito Tommaso, di quattro anni, che si mostra curioso e dolce accarezzando il pancione della mamma.

Tra abbracci, sorrisi e giochi affettuosi, il piccolo sembra già pronto ad accogliere il fratellino, mentre un completino azzurro suggerisce che il nascituro sarà un maschietto. La coppia ha accompagnato il post con la didascalia:

“Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande💙”.