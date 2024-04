Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme. Da giorni si parlava di un loro ritorno di fiamma, ma nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione che conferma la ritrovata serenità di coppia.

Dopo che si sono fatti la guerra diventando genitori del primo figlio, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme. Sarebbe più giusto dire che si sono fidanzati per la prima volta in modo serio e ufficiale, ma evitiamo le precisazioni. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social.

L’annuncio di Alessandro Rosica

Rosica, via Instagram, ha fatto sapere:

“Dopo aver verificato tutto ciò che c’era da verificare, per me è praticamente ufficiale, Zaniolo e la mamma di suo figlio Sara Scaperrota sono tornati insieme. Ricordiamo la loro storia burrascosa, dove Zaniolo lasciò Sara in dolce attesa, nel frattempo lei si fidanza con un altro ragazzo, la storia dura più di un anno, e intanto lui continua a divertirsi come non mai, infine, il ritorno inaspettato“.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta non confermano il ritorno di fiamma

Al momento, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta non hanno confermato il ritorno dei fiamma. Eppure, alcuni indizi social sembrano farlo al posto loro. Sono tornati a seguirsi su Instagram e lui ha iniziato a piazzare qualche like alle foto della madre di suo figlio Tommaso. Non solo, ha addirittura commentato uno scatto con un bel cuoricino.