Mattarella: 'accelerare su obiettivi agenda 2030'

New York, 6 mag. (Adnkronos) – "Giunti alla seconda metà del cronoprogramma di attuazione" dell'Agenda 2030 "una decisa accelerazione verso il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni appare imprescindibile, come riaffermato lo scorso settembre durante l'ultimo vertice Onu in materia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della Conferenza sullo stato di attuazione dell'obiettivo 16 'Pace, giustizia ed istituzioni per lo sviluppo sostenibile' dell'Agenda 2030, organizzata dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni unite e dall'Idlo (International development law organization), organizzazione intergovernativa per la promozione dello Stato di diritto.

"Ci troviamo, purtroppo, in un contesto più complesso di quanto si immaginava poco tempo addietro – ha proseguito il Capo dello Stato- All'intensificarsi degli effetti negativi del cambiamento climatico si aggiunge il proliferare di drammatici conflitti che allontanano dall'impegno di dare priorità a quell'Agenda. Le conseguenze sono disastrose: allo stato attuale solo una parte modestissima degli obiettivi dell'Agenda 2030 sarebbe raggiungibile nei tempi indicati".

"Il lavoro che attende questa Conferenza preparatoria -ha quindi auspicato Mattarella- sarà prezioso, come è avvenuto per le edizioni precedenti di Roma, in particolare in vista del Summit per il futuro previsto il prossimo settembre".