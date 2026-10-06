È morto lo scrittore da oltre 300 milioni di copie vendute: aveva 86 anni

È morto lo scrittore da oltre 300 milioni di copie vendute: aveva 86 anni

È morto a 86 anni il celebre scrittore britannico, autore di bestseller internazionali come Caino e Abele e la Saga dei Clifton: lascia oltre 300 milioni di copie vendute nel mondo.

È morto a 86 anni Jeffrey Archer, celebre scrittore britannico e figura di rilievo della politica conservatrice. Autore di bestseller internazionali come Caino e Abele e la Saga dei Clifton, Archer lascia un’eredità letteraria di oltre 300 milioni di copie vendute nel mondo. La sua scomparsa è stata annunciata da HarperCollins, proprio alla vigilia dell’uscita del suo ultimo romanzo, Adam & Eve.

La politica, la condanna e l’ultimo romanzo di Jeffrey Archer

Accanto alla scrittura, Archer ebbe una significativa esperienza nelle istituzioni britanniche. Fu deputato conservatore, ricoprì l’incarico di vicepresidente del partito negli anni di Margaret Thatcher e nel 1992 entrò nella Camera dei Lord. Nel 1999 tentò inoltre la corsa alla carica di sindaco di Londra, ma ritirò la candidatura dopo il riemergere dello scandalo legato alla vicenda giudiziaria degli anni Ottanta.

Nel 2001 fu condannato per spergiuro e intralcio alla giustizia, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver mentito nel procedimento per diffamazione avviato contro il Daily Star. Fu scarcerato nel 2003 e successivamente tornò alla Camera dei Lord, dove rimase fino al ritiro nel 2024.

La sua morte arriva proprio alla vigilia della pubblicazione di “Adam & Eve”, il romanzo che aveva definito il suo ultimo dopo mezzo secolo di attività letteraria.

Il libro, disponibile dal 6 ottobre 2026, racconta la storia di due bambini nati lo stesso giorno, ma in contesti sociali completamente opposti, sullo sfondo delle due guerre mondiali. Sul suo sito ufficiale Archer aveva spiegato: “After fifty years of storytelling I decided the time had come to write my final novel”. HarperCollins lo ha ricordato come un “maestro della narrazione”, sottolineando quanto i suoi lettori “significassero tutto per lui”.

È morto Jeffrey Archer, lo scrittore di “Caino e Abele”: aveva 86 anni

Jeffrey Archer è morto all’età di 86 anni. Lo scrittore britannico, noto anche per la sua lunga esperienza politica tra le file del Partito Conservatore, è deceduto nella sua abitazione. A comunicare la notizia è stata la casa editrice HarperCollins, che ha spiegato come la morte sia avvenuta “improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l’altra“.

Nato nel 1940 e laureato a Oxford, Archer ha costruito in circa cinquant’anni una carriera letteraria internazionale. Tra i suoi titoli più celebri figurano “Caino e Abele”, pubblicato nel 1979, la Saga dei Clifton e la serie dedicata a William Warwick. I suoi romanzi, caratterizzati spesso da intrighi, ambizione, rivalità e rapporti di potere, hanno superato 330 milioni di copie vendute nel mondo, secondo il catalogo ufficiale dell’autore.

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