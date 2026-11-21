Valerio Scanu, noto cantante e vincitore in passato del programma Amici ha postato su internet gli effetti del suo cambiamento fisico.

Valerio Scanu noto volto del programma di Amici, con cui è stato lanciato verso il successo che lo ha portato inoltre a vincere il Festival di Sanremo, si è nuovamente mostrato ai propri follower attraverso il proprio profilo social ed in un contesto decisamente diverso rispetto a quello in cui si è abituati a vederlo ma a colpire non è stato l’averlo ritrovato quanto un qualcosa di positivo ed inatteso.

Valerio Scanu, da Amici alla Laurea sino all’attività di imprenditore

Valerio Scanu ha iniziato la propria carriera televisiva partecipando e vincendo il reality Amici di Maria De Filippi e da quel momento la sua carriera nel mondo della musica ha subito un vero e proprio slancio.

Ha vinto negli anni anche il Festival di Sanremo, oltre all’attività di musicista ha avviato anche la carriera imprenditoriale, aprendo due saloni di bellezza a suo nome in Italia, ha studiato e nel 2024 si è laureato in Giurisprudenza.

Non solo attività lavorative ma anche l’amore, trovato accanto a Luigi Calcara, con cui è convoltato a nozze nel settembre del 2023.

Valerio Scanu, un dimagrimento che ha stupito i fan

Valerio Scanu è ritornato sui social, ha condiviso sui propri profili una stories dove parla al proprio pubblico e lo fa da uno dei suoi saloni, dove è impegnato a tagliare i capelli ad uno dei suoi clienti.

Nel video, di breve durata, si vede il cantante impegnato a spiegare cosa ha fatto in questo periodo e l’attenzione dei fan, come riporta Il Mattino è sul fisico del cantante, il viso infatti è meno gonfio, un dimagrimento, dichiara lui, dovuto ad una vita più movimentata, alla quale ha affiancato anche la danza agonistica che pratica da circa un anno.

Il peso perso afferma il cantante è di circa 30 kg. Naturalmente non mancano i commenti degli haters che scrivono di come per raggiungerlo abbia fatto uso di Ozempic, noto farmaco per la cura del diabete ma utilizzato per perdere peso, da chi non è affetto dalla malattia, in modo molto veloce.