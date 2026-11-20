Bruno Mars ha pubblicato un toccante post su Instagram nel quale annuncia la morte dell’amato padre, Peter Hernanez, all’età di 74 anni.

Grave lutto per Bruno Mars: è morto l’amato papà

Con un post su Instagram il cantante Bruno Mars ha annunciato la morte dell’amato padre, Peter Hernandez, scomparso all’età di 74 anni.

Nel post la foto del loro ultimo abbraccio in ospedale una settimana fa: “La settimana scorsa ho potuto abbracciare mio padre un’ultima volta”, ha scritto Mars. Nel post il noto cantante ha condiviso anche alcune foto di famiglia, a testimonianza del forte legame che c’era. Peter Hernandez ha cresciuto sei figli, ovvero Bruno, il fratello Eric e le quattro sorelle Tiara, Tahiti, Presley e Jaime.

Nel lungo post Bruno Mars ha voluto ricordare anche il ruolo fondamentale che il padre ha avuto per la sua carriera nel mondo della musica: Peter, infatti, era un percussionista e guidava i Love Notes, un gruppo doo-wop che si esibiva nei locali di Waikiki, alle Hawaii.

Grave lutto per Bruno Mars, è morto il papà: “Mi ha insegnato tutto sulla musica”

Come visto Bruno Mars è stato colpito da un terribile lutto, ovvero la morte del padre Peter Hernandez all’età di 74 anni. Nel 2013 era invece morta la madre, Bernadette San Pedro Bayot, che tra l’altro cantava e ballava proprio nel gruppo di Hernandez. Nel lungo posto Bruno Mars ha ricordato il grande ruolo che il padre ha avuto sia nella sua vita che nella sua carriera, e ha rivolto un pensiero anche alla madre: “era il miglior papà del mondo. Mi mancherà ogni giorno, finché non ci rivedremo. Ti voglio bene, papà. Dai un bacio alla mamma lassù per me”. Il legame tra Bruno Mars e il padre era fortissimo, durante un concerto del suo tour a Los Angeles, il cantante lo aveva indicato tra il pubblico: “È l’uomo che mi ha fatto conoscere la musica e ha reso la mia vita così ricca. Vedere i miei sogni diventare realtà è tutto merito di quell’uomo”.