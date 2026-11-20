Per decenni il Kenya ha prodotto fondisti capaci di dominare le gare di corsa su lunga distanza, grazie ad allenamenti in quota, un’alimentazione semplice e una disciplina costante. Negli ultimi anni, però, un elemento estraneo si è insinuato in questo modello: il doping. Il caso più clamoroso riguarda Peres Jepchirchir, campionessa mondiale e olimpica di maratona, squalificata per tre anni dall’Athletics Integrity Unit (AIU) dopo essere risultata positiva all’EPO, l’eritropoietina, una sostanza vietata che aumenta la capacità del sangue di trasportare ossigeno.

Il campione che ha portato alla sanzione era stato prelevato in Kenya durante un controllo fuori dalle competizioni, prima della vittoria di Jepchirchir alla maratona di Sydney. L’atleta ha poi ammesso di aver violato le norme antidoping. Con quel successo aveva ottenuto il quarto titolo nelle World Marathon Majors, dopo le vittorie di New York nel 2021, di Boston nel 2022 e di London nel 2024.

Jepchirchir è stata anche detentrice del record mondiale di mezza maratona.

Un fenomeno che va avanti da quasi dieci anni

Dal 2017 l’AIU ha sospeso o squalificato oltre 140 atleti keniani, in gran parte corridori di fondo. Il caso di Jepchirchir è quindi il più noto di una lunga serie, non un episodio isolato.

Secondo Martin Keino, ex mezzofondista che come pacer ha contribuito a stabilire sette record mondiali, il numero delle sanzioni non descrive un aumento vero e proprio del doping. I controlli sono cresciuti, soprattutto quelli fuori dalle competizioni, e l’AIU ora individua schemi sospetti senza attendere una positività. «Il problema è reale, ma la visibilità è nuova», ha dichiarato Keino.

Le ragioni che spingono un atleta verso il doping, secondo Keino, sono soprattutto economiche e psicologiche. In Kenya nascono molti più corridori di quanti siano i contratti in grado di cambiare la vita di una famiglia. Una sola vittoria può tirare fuori dalla povertà un intero nucleo familiare, e questo rende forte la tentazione di cercare un vantaggio. A ciò si aggiungono controlli locali poco rigorosi sulle sostanze proibite, allenatori non qualificati e agenti che spingono verso risultati rapidi. In questo contesto, il doping può diffondersi senza farsi notare.

La reazione dei campioni del passato

Wilfred Bungei, campione olimpico degli 800 metri a Beijing nel 2008, vive la vicenda con particolare amarezza. Bungei ricorda che il Kenya ha costruito la propria reputazione su anni di lavoro serio, portato avanti da atleti come Eliud Kipchoge, Sebastian Sawe, Faith Kipyegon e, prima ancora, da Kip Keino, uno dei primi campioni olimpici keniani degli anni Sessanta. Secondo lui, le violazioni di Jepchirchir e di Ruth Chepngetich mettono in dubbio la credibilità delle vittorie future e rovinano l’eredità attuale. Bungei parla di «avidità, egoismo e soprattutto pura stupidità», perché a pagare non è solo chi bara, ma anche le migliaia di atleti che hanno costruito la carriera con sacrifici e disciplina.

Responsabilità, controlli e prevenzione

Restano aperti i dubbi su chi debba rispondere di ciò che entra nel corpo di un atleta. Bungei sostiene che la responsabilità ricada direttamente sull’atleta, mentre Keino ritiene che a un certo livello nessuno possa dichiarare di ignorare le regole. Conoscere il regolamento, però, è diverso dal sapere esattamente quali iniezioni, integratori o trattamenti di recupero vengano somministrati. Keino spiega che alcuni assumono sostanze senza conoscerne i rischi, i dosaggi o i tempi di rilevamento, mentre altri le prendono consapevolmente e poi si nascondono dietro l’ignoranza.

Anche le indagini del passato mostrano il problema. Nel 2016 la World Anti-Doping Agency (WADA) ha scoperto due atleti keniani che avevano tentato di evitare le sanzioni presentando cartelle cliniche falsificate. In quella inchiesta la WADA ha concluso che gli atleti del Kenya sono poco istruiti sul doping o consapevolmente indifferenti alle conseguenze. Keino ritiene che la formazione debba essere concreta: un seminario che legge il codice WADA non basta. Il messaggio che propone è semplice: «Non fare mai un’iniezione o assumere una sostanza sconosciuta senza averla verificata, conserva la documentazione e allontanati da qualsiasi allenatore o agente che non sappia spiegare cosa ti sta somministrando».

Il Kenya ha firmato una modifica della legge antidoping per allinearsi al codice WADA aggiornato, dopo che l’agenzia lo aveva dichiarato non conforme alle regole internazionali. Bungei chiede da tempo che il doping diventi reato penale nel paese. Keino propone invece audit più severi sul sistema antidoping, finanziamenti per controlli ed educazione, sanzioni per chi favorisce gli atleti dopati e condizioni precise per l’organizzazione di grandi eventi sportivi.