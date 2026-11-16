Calcio in lutto, è morto Dino Sani: il campione del mondo si è spento a 94 ...

Calcio in lutto, è morto Dino Sani: il campione del mondo si è spento a 94 ...

Chi era Dino Sani, l'ex centrocampista del Milan morto a 94 anni: una carriera tra Brasile, Italia e grandi successi.

Lutto nel mondo del calcio: Dino Sani è morto a 94 anni. L’ex centrocampista brasiliano, campione del mondo con la Seleção nel 1958 e protagonista della storica stagione del Milan di Nereo Rocco, lascia un importante ricordo tra i tifosi verdeoro e rossoneri. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla Federcalcio brasiliana, mentre il club milanese gli ha dedicato un commosso messaggio di addio.

Dagli inizi in Brasile al trionfo con il Milan: la carriera di Dino Sani

Nato calcisticamente in Brasile, Sani iniziò a farsi conoscere nel 1950 con il Palmeiras, contribuendo alla conquista del Campionato Paulista. In seguito giocò con San Paolo e Corinthians, prima di trasferirsi in Argentina al Boca Juniors e arrivare in Italia nel 1961.

Il suo approdo al Milan di Nereo Rocco coincise con una stagione particolarmente importante per il club: il centrocampista si inserì rapidamente nella squadra e contribuì alla vittoria dello Scudetto 1961-62. Rimase in rossonero fino al 1964, totalizzando 78 presenze e 20 gol.

Tra i ricordi più significativi della sua esperienza milanista c’è soprattutto la finale di Wembley del 22 maggio 1963, quando il Milan superò il Benfica conquistando per la prima volta la Coppa dei Campioni.

Con la Nazionale brasiliana collezionò invece 24 presenze, mettendo a segno quattro reti. Durante il Mondiale del 1958 disputò le prime due partite, contro Austria e Inghilterra, prima di essere fermato da un problema muscolare che gli impedì di proseguire il torneo. Al suo posto venne impiegato Zito.

Conclusa l’attività agonistica, Sani continuò a lavorare nel calcio come allenatore, sedendo sulle panchine di importanti società sudamericane, tra cui Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Internacional, Boca Juniors, Peñarol e Grêmio, oltre a guidare la Nazionale del Qatar. Tra i suoi successi figurano tre campionati statali consecutivi con l’Internacional, dal 1971 al 1973, e due titoli uruguaiani conquistati con il Peñarol nel 1978 e nel 1979.

Dino Sani è morto a 94 anni: addio al campione del mondo con il Brasile e leggenda del Milan

Il calcio internazionale piange Dino Sani, scomparso all’età di 94 anni. L’ex centrocampista brasiliano, protagonista della vittoria della Seleção ai Mondiali del 1958, ha legato il proprio nome anche alla storia del Milan, con cui conquistò lo Scudetto nella stagione 1961-62 e la Coppa dei Campioni nel 1963, la prima nella storia della società rossonera.

A rendere nota la notizia è stata la Federcalcio brasiliana (CBF) attraverso un comunicato ufficiale e un messaggio pubblicato sui social. Dopo la morte di Zagallo, avvenuta nel 2024, Sani era rimasto il più anziano tra i campioni del mondo brasiliani ancora in vita. «La CBF piange profondamente la scomparsa di Dino Sani, membro della squadra campionessa del mondo nel 1958, che conquistò la prima stella per il Brasile», ha scritto la Federazione, ricordandone il contributo alla storia del calcio nazionale. Nel messaggio si legge inoltre: «Dino Sani lascia un’eredità di trionfi e una storia che sarà sempre ricordata dal calcio brasiliano. La nostra solidarietà ai familiari, amici e ammiratori. Riposa in pace, campione». Anche il presidente della CBF, Samir Xaud, ha voluto rendere omaggio all’ex giocatore: «Abbiamo perso uno dei nostri primi campioni del mondo. Dino Sani ha scritto il suo nome nella storia della Nazionale brasiliana nel 1958. Il suo nome resterà per sempre tra i grandi della Seleção».

Commosso il ricordo del Milan, che ha salutato l’ex centrocampista con un messaggio sul proprio sito: «Il Milan perde un pezzo della sua storia». La società ha poi ricordato i suoi numeri e i trofei conquistati, sottolineando come Sani abbia «contribuito a cambiare un’intera epoca del Milan, lasciando un’impronta che il tempo non cancellerà». Il messaggio si è concluso con un pensiero rivolto ai familiari: «Alla sua famiglia e ai suoi cari l’abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan».

Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni ’60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un’intera epoca del Milan, lasciando un’impronta che il tempo non cancellerà. Alla sua famiglia e ai suoi cari l’abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan. — AC Milan (@acmilan) November 16, 2026