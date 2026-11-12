Drammatico incidente domestico a Mosca, dove la campionessa di nuoto artistico Maria Shurochkina è rimasta gravemente ustionata mentre ricaricava un caminetto a bioetanolo. La 31enne, vincitrice di due ori olimpici e 11 titoli mondiali, è ricoverata in condizioni critiche: i medici temono per la sua vita.

Maria Shurochkina ricoverata dopo un incidente domestico

Momenti di grande apprensione per Maria Shurochkina, campionessa russa di nuoto artistico, rimasta gravemente ustionata in seguito a un incidente avvenuto nella sua abitazione a Mosca.

La 31enne, che vanta due medaglie d’oro olimpiche e 11 titoli mondiali, è attualmente ricoverata in condizioni disperate all’Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky. Le sue condizioni destano forte preoccupazione e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Rai News, l’incidente si sarebbe verificato nell’attico in cui vive, situato al diciassettesimo piano di un edificio della capitale russa.

L’atleta stava probabilmente rifornendo un caminetto alimentato a bioetanolo quando i vapori del combustibile, altamente infiammabili, avrebbero provocato un’improvvisa fiammata. Il fuoco si sarebbe propagato rapidamente, raggiungendo i suoi vestiti e avvolgendola. Nonostante le gravissime ustioni e lo shock, Shurochkina sarebbe riuscita ad allontanarsi dall’appartamento e a raggiungere le scale del palazzo. Qui è stata individuata dai soccorritori, intervenuti mentre gli indumenti erano ancora in fiamme.

La donna è stata quindi trasportata d’urgenza in ospedale.

Ustioni su gran parte del corpo: le condizioni di Maria Shurochkina

Il quadro clinico della bicampionessa olimpica è estremamente delicato. Le ustioni riportate interesserebbero diverse parti del corpo, tra cui testa, collo, torace, addome, braccia e mani. Il personale sanitario sta monitorando costantemente la situazione, soprattutto per il rischio di complicazioni potenzialmente letali.

Tra le conseguenze che preoccupano maggiormente gli specialisti figurano lo shock da ustione, la disidratazione, le infezioni e la possibile necrosi dei tessuti. Si teme inoltre che le lesioni possano provocare conseguenze a livello cardiovascolare, con possibili quadri di shock ipovolemico o cardiogeno.

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