Il giovane pilota bolognese ha scritto la storia nella Formula 1, tra un nome casuale, la leggenda di Senna e un futuro illuminato dalla Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli è entrato nella storia della Formula 1 diventando, a soli venti anni, il più giovane campione della categoria. Il trionfo al Gran Premio del Messico ha chiuso un percorso che, fin dalla tenera età, è stato attraversato da ostacoli, opportunità e scelte decisive. La sua ascesa è stata accompagnata da una serie di aneddoti – dal nome nato per caso a una breve apparizione cinematografica – che lo distinguono non solo come atleta, ma come figura rappresentativa della nuova generazione di piloti.

Dietro il casco lucente si nascondono una famiglia profondamente radicata nel mondo dei motori, una scuola che ha dovuto conciliare le lezioni con le trasferte in pista e un legame quasi paterno con l’attuale capo della Mercedes, Toto Wolff. Questi elementi hanno contribuito a forgiare la mentalità di Antonio, una mentalità che combina la freddezza tattica di Ayrton Senna con la determinazione di un giovane che sogna di “scrivere il proprio nome” nei libri di storia delle corse.

Il nome Kimi e le prime avventure nel paddock

Il secondo nome Kimi non è un omaggio diretto al finlandese Kimi Räikkönen, ma è stato suggerito da Enrico Bertaggia, amico del padre Marco Antonelli, perché “suonava bene” accanto a Andrea e Antonelli. Col tempo, il nome è divenuto un marchio, quasi un talismano, che accompagna il giovane pilota in ogni sua apparizione sul podio.

La curiosità dei media ha spesso sottolineato questo dettaglio, ma per la famiglia Antonelli il nome è stato prima di tutto un gesto di affetto e di speranza.

A soli sette anni, Kimi fece la sua prima incursione non autorizzata nel paddock di Hockenheim: il padre, privo dei pass, lo celò sotto un ombrello in una pila di pneumatici trasportata su un carrello. Quell’esperienza, descritta come “una piccola avventura”, ha già allora mostrato la tenacia e la capacità di superare limiti imposti dal contesto. L’episodio è diventato parte della leggenda familiare, un aneddoto che oggi racconta come, fin da bambino, Andrea fosse disposto a “nascondersi tra i pneumatici” pur di avvicinarsi al mondo delle corse.

Formazione, patente e apparizioni fuori dalla pista

Nonostante la sua carrera di monoposto a velocità superiori ai 300 km/h, Kimi ha ottenuto la patente di guida solo poche settimane prima del suo debutto in Gran Premio d’Australia 2025. L’esame pratico è stato fonte di ansia, soprattutto per il timore di sbagliare un parcheggio, dimostrando che, al di fuori della pista, le paure sono sorprendentemente comuni. Parallelamente, il giovane ha concluso gli studi al Liceo “Gaetano Salvemini” di Bologna, diplomandosi nel 2025 con indirizzo Relazioni Internazionali e Marketing, nonostante le trasferte intensissime.

Nel 2016, Andrea ha avuto una breve ma curiosa apparizione cinematografica nel film “Veloce come il vento”, diretto da Matteo Rovere. Interpreta, in un cameo, il ruolo di “il vento” da bambino, un omaggio metaforico alla velocità che lo avrebbe contraddistinto negli anni successivi. Questo piccolo passo sul grande schermo è stato spesso citato come dimostrazione della versatilità di Antonelli, capace di recitare anche fuori dal contesto sportivo.

Relazioni, famiglia e il legame con Toto Wolff

Il rapporto con Toto Wolff è stato definito da Kimi come quello di un “secondo padre”. Wolff ha creduto nelle capacità del ragazzo fin dai primi test, offrendo supporto tecnico e morale, ma anche rimproveri quando necessario, creando un equilibrio tra fiducia e disciplina. Questo legame ha permesso ad Antonelli di affrontare gli errori in gara senza perdere la sicurezza, un elemento cruciale nella sua rapida ascesa al livello più alto del motomondiale.

Dal punto di vista sentimentale, la vita di Kimi ha avuto due tappe importanti. Prima è stata la relazione con la ceca Eliška Bábíčková, ex pilota di kart, durata dal 2023 al febbraio 2026, conclusasi in maniera pacifica per divergenze di percorso. L’estate successiva ha portato alla luce la presenza di Suami Di Tavi, studentessa milanese di origine italo-russa, avvistata insieme al pilota in Costa Smeralda e a Portofino. Nessuna conferma ufficiale è stata data, ma i paparazzi hanno documentato i loro momenti di svago, alimentando voci di un possibile flirt estivo.

Il nucleo familiare rimane il pilastro su cui Kimi basa la sua carriera. La madre, Veronica Pomaro, ha insistito affinché non trascurasse gli studi, accompagnandolo fino al diploma, mentre il padre, Marco Antonelli, ex pilota e fondatore di Akm Motorsport, ha creato l’ambiente tecnico ideale per l’apprendimento. La sorellina Maggie, di undici anni, ha partecipato al festeggiamento del titolo mondiale, dimostrando che la famiglia è ancora il fulcro emotivo del campione.