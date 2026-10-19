Le tenniste Jessica Pegula e Madison Keys analizzano i movimenti di Sinner e commentano l'infortunio al ginocchio che ha chiuso in anticipo la sua stagione 2026.

L’infortunio al ginocchio di Jannik Sinner e lo stop anticipato della stagione 2026 continuano a far discutere nel mondo del tennis. A intervenire sono state le statunitensi Jessica Pegula e Madison Keys, che nel podcast The Player’s Box hanno analizzato gli straordinari movimenti dell’azzurro, sottolineando quanto sia difficile per il corpo sostenere cambi di direzione e recuperi così estremi.

“Il modo in cui si muove non è normale”, preoccupa la segnalazione su Sinner

A soffermarsi sulle possibili ragioni dei problemi fisici dell’altoatesino sono state Jessica Pegula e Madison Keys, rispettivamente numero 4 e numero 21 del ranking WTA, intervenute nel podcast The Player’s Box. Le due tenniste statunitensi hanno analizzato le particolari capacità atletiche del campione italiano, soffermandosi soprattutto sulla rapidità degli spostamenti e sulla capacità di recuperare palline difficili senza perdere l’equilibrio.

Pegula non ha nascosto la propria sorpresa di fronte alle prestazioni fisiche dell’azzurro: «Il modo in cui si muove non è normale, quindi non mi sorprende che possa avere qualche problema fisico». La statunitense ha poi spiegato quanto sia difficile, dal suo punto di vista, replicare quei movimenti: «Si muove in un modo che per il mio corpo sarebbe impossibile, mi spezzerei».

Nel tentativo di descrivere la sua agilità, la tennista ha richiamato anche il passato di Sinner nello sci agonistico, disciplina praticata prima di dedicarsi completamente al tennis. «Penso che Novak sia quello che gli si avvicina di più, ma Jannik sembra davvero sciare su un campo da tennis», ha osservato, riferendosi alla capacità del numero uno azzurro di scivolare, frenare bruscamente e ripartire in pochissimi istanti.

Madison Keys evidenzia i rischi dei cambi di direzione, Pegula augura a Sinner una pronta guarigione

Anche Madison Keys, vincitrice degli Australian Open 2025, ha condiviso le considerazioni della connazionale, descrivendo quanto sia impegnativo seguire gli spostamenti di Sinner. «Guardate come corre verso gli angoli, scivola e cambia direzione. Io continuerei a correre fino a finire in tribuna! Mentre Jannik in qualche modo riesce ad arrestarsi completamente e a muoversi già verso la palla successiva», ha raccontato. Secondo le due atlete, queste caratteristiche straordinarie possono comportare sollecitazioni fisiche considerevoli, pur senza dimostrare un rapporto diretto con l’infortunio attuale.

Alle osservazioni tecniche si sono aggiunte parole di stima e vicinanza. Pegula ha augurato all’azzurro di tornare presto in campo, ricordando quanto sia apparso dominante nelle ultime stagioni: «Per un paio d’anni ho avuto la sensazione che fosse inarrestabile. A volte pensiamo sempre che nessuno sarà mai in grado di batterlo». Lo stop del campione italiano, insieme a quello di Carlos Alcaraz, ha inoltre modificato gli equilibri della classifica ATP, aprendo ad Alexander Zverev la possibilità di chiudere l’anno al vertice mondiale. «Poi succede qualcosa del genere e torniamo con i piedi per terra, rendendoci conto che è davvero difficile rimanere in salute, soprattutto a quei livelli», ha concluso Pegula.