Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha annunciato il forfait dopo non aver ancora recuperato dall’infortunio al ginocchio destro, che lo tiene lontano dai campi dalla finale di Wimbledon. L’assenza apre inoltre nuovi scenari per Alexander Zverev, che può ridurre il distacco nel ranking.

L’infortunio di Sinner e il possibile duello con Zverev per il numero 1

L’assenza di Sinner da Shanghai apre una possibilità per Alexander Zverev nella corsa al vertice del ranking. Il tedesco dovrà prima vincere a Pechino e poi conquistare anche Shanghai per avere la possibilità di superare l’italiano. Il confronto nella classifica potrebbe però proseguire nei mesi successivi: da Vienna in avanti Sinner sarà infatti chiamato a difendere 3000 punti, mentre Zverev ne avrà da difendere 930, avendo disputato gli stessi tornei nella passata stagione con risultati differenti.

Jannik Sinner salta anche Shanghai: il ginocchio destro non è ancora recuperato

Jannik Sinner non prenderà parte neanche al Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. Il tennista italiano ha annunciato il forfait attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, spiegando di non essere ancora nelle condizioni necessarie per tornare in campo dopo l’infortunio al ginocchio destro.

«Purtroppo non sarò in grado di giocare al prossimo Masters 1000 di Shanghai quest’anno, come avevo sperato», ha scritto Sinner, aggiungendo: «mi piace sempre molto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace che questo non accadrà la prossima settimana. Grazie a tutti per il supporto. Spero di rivedervi il prossimo anno».

L’azzurro non disputa una partita dal 12 luglio, quando aveva conquistato Wimbledon battendo in finale il tedesco Alexander Zverev. Da allora ha dovuto rinunciare a diversi appuntamenti del calendario, tra cui i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, oltre agli US Open. Sinner non è sceso in campo neppure all’ATP 500 di Pechino, sempre a causa del problema al ginocchio.

Il problema fisico riguarda il ginocchio destro e nelle ultime ore sono circolate indicazioni su una possibile infiammazione nella parte esterna dell’articolazione, potenzialmente collegata ai ripetuti carichi e movimenti richiesti dall’attività agonistica. In situazioni di questo tipo, l’approccio iniziale è generalmente conservativo e può prevedere riposo, riduzione dei carichi, fisioterapia e lavoro mirato sulla muscolatura, con un successivo rientro graduale. Nel caso dell’azzurro, tuttavia, il recupero si sta rivelando più lungo del previsto e i prossimi controlli tra Milano e Torino saranno importanti per stabilire come procedere.