Guida TV 29/09/2026: dove vedere Nations League, Spagna-Croazia e qualificazi...

Guida TV 29/09/2026: dove vedere Nations League, Spagna-Croazia e qualificazi...

Tutto quello che serve sapere per non perdere Spagna‑Croazia, le altre sfide di Nations League e le qualificazioni africane, con i canali giusti.

Il martedì 29 settembre 2026 si prospetta una serata ricca di calcio, sia a livello europeo che africano. La UEFA Nations League propone diversi scontri in agenda, ma il vertice della programmazione è rappresentato dal confronto tra Spagna e Croazia due nazionali di grande tradizione. Parallelamente, le qualificazioni alla Coppa d’Africa continuano a offrire spettacolo, con tre incontri in trasmissione dal pomeriggio fino alla prima serata.

Spagna-Croazia in prima serata: dove seguirla

Il duello Spagna-Croazia sarà disputato alle 20:45 e potrà essere seguito in chiaro su Italia 1 grazie al canale nazionale di Mediaset. Per gli abbonati, la partita sarà disponibile anche su Sky Sport Arena e sul servizio streaming NOW garantendo più opzioni di visione.

La trasmissione su Mediaset rappresenta una rarità per un match di tale calibro, rendendo l’appuntamento particolarmente accessibile al grande pubblico.

Altri match di Nations League in diretta

Oltre al grande scontro spagnolo-croato, la serata vede altri incontri di rilievo. Repubblica Ceca-Inghilterra si giocherà alle ore 20:45 sulla Sky Sport 251 e su NOW mentre nella stessa fascia temporale Slovenia-Macedonia del NordIslanda-LussemburgoBulgaria-EstoniaSan Marino-Albania e Scozia-Svizzera saranno coperti dal Sky Sport Calcio con il servizio Diretta Gol che mostra le azioni salienti in simultanea.

Qualificazioni alla Coppa d’Africa su Sportitalia

Il canale sportivo Sportitalia dedica la giornata alle qualificazioni per la Coppa d’Africa proponendo tre partite fondamentali. Alle 15:00 scenderà in campo Etiopia-Senegal un confronto che potrebbe vedere la Repubblica del Senegal consolidare la sua posizione di favorito. Il pomeriggio prosegue alle 18:00 con Ghana-Gambia due squadre che cercano di accumulare punti vitali per la fase finale.

Clausura della serata con Congo-Camerun

Il gran finale della programmazione africana avrà luogo alle 21:00 quando Congo e Camerun si sfideranno in una partita decisiva per la classifica del loro girone. La trasmissione, sempre su Sportitalia sarà accompagnata da approfondimenti pre-e post-match, offrendo agli spettatori un quadro completo delle dinamiche di qualificazione.

Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, tutti i match citati sono disponibili anche sulla piattaforma NOW che permette di seguirli sia da casa che in mobilità. Inoltre, i canali sportivi di Sky offrono il Diretta Gol una soluzione ideale per non perdere alcun momento cruciale, soprattutto quando più partite si svolgono contemporaneamente.

Che siate tifosi della Spagna, della Croazia, dei paesi africani in corsa per il loro torneo continentale o semplicemente amanti del gioco, la combinazione di canali in chiaro, satellitari e streaming assicura che nessun match resti fuori dalla vostra visione.