Wrestling in lutto, è morto a soli 40 anni Pac: aveva combattuto sul ring la...

Wrestling in lutto, è morto a soli 40 anni Pac: aveva combattuto sul ring la...

Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Benjamin Satterley, meglio conosciuto come Pac, morto a soli 40 anni.

Lutto nel mondo del wrestling: è morto Pac, aveva combattuto il giorno precedente

La All Elite Wrestling ha annunciato l’improvvisa morte di Benjamin Satterley, meglio conosciuto come Pac. Il wrestler inglese, stando a quanto si apprende, è stato trovato senza vita 24 ore dopo che aveva combattuto sul ring nell’evento “All Out”, lottando contro Andrade.

Al momento le cause della morte di Pac non sono state rese note, con le autorità che stanno procedendo a tutti gli accertamenti del caso.

Addio a Pac: la carriera del wrestler inglese

Una notizia improvvisa che ha scosso l’intero mondo del wrestling. La morte, a soli 40 anni, di Pac. Era conosciuto in particolare per lo stile spettacolare e acrobatico e per le evoluzioni dalla cima delle corde.

Ciò, durante l’esperienza nella WWE, gli era valsa il soprannome di “The Man That Gravity Forgot”, l’uomo che la gravità aveva dimenticato. In WWE aveva conquistato, tra gli altri, l’NXT Championship e il Cruiserweight Championship. Dopo aver lasciato la federazione nel 2018, era approdato alla AEW nel 2019, diventando il primo All-Atlantic Champion – titolo successivamente rinominato International Championship – e vincendo anche il titolo Trios.