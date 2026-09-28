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Paura nella notte sul Grande Raccordo Anulare, Porsche fuori strada: due ragazzi feriti

Paura nella notte sul Grande Raccordo Anulare, Porsche fuori strada: due ragazzi feriti

Grande Raccordo Anulare, violento incidente nella notte: Porsche fuori strada, due giovani in codice rosso.

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Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La Porsche sulla quale viaggiavano è finita contro il guardrail, abbattendolo, prima di terminare la corsa sullo sterrato. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due occupanti, poi trasportati in ospedale in codice rosso.

Paura nella notte sul Grande Raccordo Anulare, Porsche fuori strada: due ragazzi feriti

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Roma, sulla rampa di ingresso del Grande Raccordo Anulare, in direzione Firenze. L’allarme è scattato intorno alle 1:35, quando la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra VF della Pisana 4/A.

Per cause ancora da accertare, un SUV Porsche ha perso il controllo, andando a schiantarsi contro il guardrail. L’impatto è stato particolarmente violento: la barriera è stata distrutta e la vettura ha concluso la sua corsa fuori dalla carreggiata, sullo sterrato. Al momento non sono state rese note le cause che avrebbero provocato l’uscita di strada.

I Vigili del Fuoco liberano i due occupanti: come stanno i giovani feriti

A bordo della Porsche si trovavano due giovani, entrambi rimasti feriti nell’impatto. Per consentire ai soccorritori di raggiungerli e portarli fuori dalla vettura è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato le attrezzature da taglio per aprire l’abitacolo. Come riportato da Repubblica, una volta estratti, i ragazzi sono stati presi in carico dal personale del 118, che li ha trasferiti in codice rosso in due ospedali differenti.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti sulla scena. Gli investigatori dovranno ora ricostruire la sequenza dello schianto e stabilire cosa abbia determinato la perdita di controllo del veicolo.

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