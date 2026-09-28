Chiuso l'aeroporto, voli sospesi e cancellati: è emergenza in Italia

Chiuso l'aeroporto, voli sospesi e cancellati: è emergenza in Italia

Per il terzo giorno di fila l’aeroporto di Catania rimane chiuso a causa della cenere vulcanica dell’Etna. Ecco la situazione aggiornata.

Etna, ancora chiuso l’aeroporto di Catania: è il terzo giorno di fila

A causa dell’immissione di cenere vulcanica dell’Etna e dei venti sfavorevoli, l’aeroporto di Catania rimane chiuso per il terzo giorno consecutivo.

La SAC, ovvero la società che gestisce lo scalo siciliano, ha comunicato che dunque che gli arrivi e l partenze resteranno sospese sino alle ore 23:59 di lunedì 28 settembre. Nel suo aggiornamento, la società ha spiegato che l’emissione di cenere vulcanica e i venti sfavorevoli hanno determinato il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente al settore C1 e la chiusura del settore B3.

Chiuso ancora l’aeroporto di Catania: l’invito ai passeggeri

Non sono giornate facili per chi deve arrivare o partire dall’aeroporto di Catania, ancora chiuso per via della cenere vulcanica dall’Etna unita ai venti sfavorevoli. Come visto lo scalo rimarrà chiuso, salvo aggiornamenti, sino alle ore 23.59 di oggi, lunedì 28 settembre.

L’invito della SAC ai passeggeri è di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, con voli che rischiano di essere cancellati o dirottati in altri aeroporti.