La vittima del grave episodio di violenza si chiama Alessandro Cotta e ha solamente 19 anni.

Grave episodio di violenza durante una partita di calcio disputata a Casamicciola, sull’isola di Ischia. Un arbitro di soli 19 anni è stato infatti colpito alla testa con una pietra.

Shock durante una partita di calcio: arbitro colpito alla testa con una pietra

Follia durante una partita di calcio in Campania, precisamente a Casamicciola, sull’isola di Ischia, dove si è disputato il match di prima categoria tra ASD Lacco Ameno 2013 e Real Sangiovanni Frattaminore.

Un arbitro di soli 19 anni è stato infatti colpito alla testa da una pietra lanciata dagli spalti, presumibilmente da parte di un tifoso. La vittima, di nome Alessandro Cotta, della sezione Aia di Ercolano, ha dovuto ricevere un punto di sutura ma, da quanto si apprende, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale e sarebbe stato medicato sul posto.

Follia in Campania, arbitro 19enne colpito da una pietra: indagini in corso

Secondo quanto ricostruito sino a ora, i sassi sarebbero stati lanciati dai tifosi in segno di protesta dopo l’espulsione di uno dei giocatori della squadra di casa. La partita dopo il grave fatto è stato sospeso con le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Ischia che sono in corso al fine di individuare i responsabile del gesto.