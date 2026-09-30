L’ultima giornata del girone A della Nations League ha regalato agli Azzurri una risposta travolgente. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio allo Stadio Olimpico la nazionale guidata da Roberto Mancini ha ritrovato la rotta in Turchia, imponendosi 4-1 a Bursa. I quattro autori del risultato – Alessio BastoniLorenzo FrattesiKayode e il giovane Pio Esposito – hanno scritto quello che la stampa ha definito il “poker del riscatto”, un termine che descrive la capacità di riprendere slancio dopo un evidente insuccesso.

Italia rinasce in Turchia: il “poker del riscatto”

Il match contro la Turchia è iniziato con il gol di Bastoni al nono minuto, subito dopo il suo ritorno in campo, avendo scontato la squalifica per l’espulsione contro la Bosnia. Il difensore dell’Inter ha celebrato l’autorevole rete sottolineando che era il momento di “ripartire”.

Ventidue minuti più tardi, Frattesi ha raddoppiato il vantaggio, mentre solo cinque minuti dopo Kayode, che ha fatto il suo debutto, ha chiuso il primo tempo sul 3-0. Nonostante la pressione turca nella ripresa, con Yilmaz che ha accorciato a 3-1, Pio Esposito ha messo a segno il quarto gol al cinquantesimo minuto, sigillando il risultato e lasciando la Turchia a zero punti nella classifica.

Impatto psicologico e tattico della vittoria

Questa vittoria non è stata solo una questione di tre punti; ha restituito fiducia al gruppo, dimostrando che l’unità difensiva e l’efficacia offensiva possono coesistere. La solidità difensiva mostrata da Bastoni e dai suoi compagni ha permesso a Mancini di sperimentare diverse soluzioni tattiche, inserendo giovani come Kayode ed Esposito senza compromettere il risultato. L’entusiasmo dei tifosi, alimentato da una pioggia tiepida e un campo pesante, ha evidenziato la crescente affinità tra squadra e pubblico.

Francia di Zidane pronta al duello a Parigi

Il successivo impegno dell’Italia si svolgerà venerdì 2 ottobre alle 20:45 nello Stade de France a Saint-Denis. Dal canto suo, la Francia di Zinedine Zidane arriva a quota piena nel girone, avendo vinto 1-0 sia contro la Turchia sia contro il Belgio. Zidane, ex campione mondiale e triplo vincitore della Champions League con il Real Madrid, ha assunto la panchina nazionale dopo la conclusione del ciclo di Didier Deschamps. Qui avrà l’opportunità di dimostrare che la sua esperienza da calciatore d’élite si traduce anche in successi come allenatore.

Riferimenti storici tra Italia e Francia

Il confronto richiama alla mente momenti indimenticabili: la finale dei Mondiali 1998, dove la Francia ha vinto ai rigori contro l’Italia allo Stade de France e il trionfo dell’Euro 2000 grazie al golden goal di David Trezeguet. Anche il ricordo della Coppa del Mondo 2006 a Berlino, decisa ai rigori, è ancora vivo nella memoria dei tifosi azzurri. Ora, l’appuntamento parigino offre un nuovo capitolo a questa rivalità, con le due squadre che si contendono il primato del girone.

La trasmissione dell’incontro sarà in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay consentendo a milioni di appassionati di seguire il match dal divano di casa. Dopo Parigi, l’Italia tornerà in Italia per l’ultimo incontro di questo ciclo, contro la Turchia, lunedì 5 ottobre a Bologna.