L’Udinese si confronta con tre importanti assenze: Gueye, Davis e Zaniolo. Ecco i dettagli sugli infortuni e le tempistiche di ritorno.

L’Udinese si prepara al ritorno di Serie A dopo una pausa di due settimane, ma la squadra si trova a gestire tre problemi fisici di rilievo. Idrissa Gueye il centrocampista senegalese, ha subito una contusione alla caviglia durante l’amichevole contro il Pogon. Parallelamente, il centravanti inglese Keinan Davis sta lottando con un fastidio muscolare alla coscia sinistra, mentre il giovane trequartista Nicolò Zaniolo è immerso in un percorso di riabilitazione per una lesione al bicipite femorale della gamba destra.

Questi intoppi mettono a dura prova la profondità della rosa, soprattutto in vista delle prossime sfide contro Torino e Milan. L’allenatore deve ora riorganizzare il centrocampo e l’attacco, facendo leva su giocatori come Lorenzo Lucca e Thauvin che hanno dimostrato buona forma nelle più recenti partite. Il seguito di questi infortuni sarà determinante per la continuità tattica e per la capacità del club di competere nella corsa al piazzamento europeo.

Idrissa Gueye: contusione alla caviglia destra

Durante i minuti finali del primo tempo contro il Pogon, Gueye ha avvertito un forte dolore alla caviglia destra, risultato poi classificato come una distorsione. Gli esami strumentali, in corso, dovranno confermare se vi siano danni ai legamenti. In caso di semplice torsione, il recupero può avvenire entro due settimane, ma se si dovessero coinvolgere le strutture legamentose, il periodo di assenza potrebbe allungarsi notevolmente, mettendo a rischio la partecipazione della squadra al primo giro di campionato.

Keinan Davis e altri fastidi muscolari

Il centroavanti di origine inglese, Keinan Davis ha presentato un fastidio muscolare alla coscia sinistra, osservato durante l’ultima sessione di allenamento. Il provvedimento è stato di escluderlo dall’amichevole contro la Polonia, per non aggravare la situazione. Il club ha optato per un approccio prudente, con fisioterapia mirata e monitoraggio quotidiano. Altre componenti della rosa, come Palma e Arizala hanno riportato piccoli disturbi muscolari, ma sono già tornati in campo, dimostrando che la situazione non è ancora critica a livello collettivo.

Nicolò Zaniolo: lesione al bicipite femorale

Il giovane numero 10, Zaniolo ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante il ritiro con la nazionale. Il club ha comunicato che il calciatore ha iniziato la fase di riabilitazione a Udine e prevede un ritorno in condizioni operative entro tre-quattro settimane. La gravità della lesione, provata durante gli esami ecografici, è stata valutata come una strappo di grado 1–2 tipicamente ricoverabile in poco più di un mese di fisioterapia intensiva. Se il percorso di recupero andrà secondo i piani, Zaniolo potrebbe essere disponibile per il match contro il Milan nella ottava giornata; in caso contrario, il suo ritorno sarà posticipato al successivo incontro contro il Parma.

I medici stanno monitorando quotidianamente GueyeDavis e Zaniolo mentre la dirigenza spera di avere tutti e tre i giocatori in campo il più presto possibile, per preservare la continuità di gioco nella lotta per la classifica.