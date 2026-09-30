Giancarlo Danto svela come ha trasformato passione per la danza e l’eredità sportiva paterna in un fisico da protagonista del Grande Fratello Vip.

Giancarlo Danto è diventato una presenza nota sui social e nei programmi televisivi grazie al suo fisico scolpito. Nato nel 1998 a Furci Siculo un paesino di circa 3.000 abitanti in provincia di Messina, ha iniziato il suo cammino verso la celebrità quando, dopo il diploma, ha deciso di trasferirsi a Roma per proseguire gli studi in Scienze Motorie.

Il trasferimento nella capitale ha rappresentato il punto di partenza per un percorso di crescita sportiva intensiva. Giancarlo racconta di aver ereditato dalla figura del padre, ex calciatore, il primo legame con lo sport: “Nella vita ballo e faccio ballare, ho un ottimo rapporto con il mio corpo, è il mio strumento di lavoro.

Ho iniziato a fare i primi passi verso lo sport grazie a mio padre”. Da qui è nato l’interesse per la danza, il nuoto e, infine, la palestra, dove ha iniziato a scolpire il proprio corpo.

Da ballerino a protagonista televisivo: danza, spettacolo e reality

Durante gli anni universitari, Danto ha continuato a coltivare la passione per la danza, trasformandola in una professione.

Ha lavorato nei corpi di ballo di diversi format televisivi, tra cui Amici di Maria e Ciao Darwin e si è esibito in discoteche, dinner show e spettacoli itineranti. La sua visibilità è cresciuta ulteriormente grazie alla partecipazione a reality come Holiday Crush e The Fifty dove ha anche intrapreso una breve relazione con Paola Caruso. Recentemente è emerso il suo ruolo di assistente per Valeria Marini, consolidando il suo legame con il mondo dello spettacolo.

Fitness, alimentazione e la filosofia di allenamento

Nel canale di McFIT Italia Giancarlo ha spiegato la sua routine: si allena sei giorni su sette, passando a sette in vista di impegni importanti. “Divido la mia scheda a gruppi muscolari e faccio tutti i giorni post-workout cardio, almeno 30 minuti di tapis roulant”, riferisce. La palestra è per lui anche un luogo di socializzazione: “Quando ho un calo di motivazione vado in palestra, inizio ad allenarmi e la motivazione mi sale in maniera automatica”.

Riguardo alla nutrizione, Danto sottolinea l’equilibrio tra sacrifici e gusto: “Essendo siciliano sono anche goloso, la rinuncia più grande, quella che veramente mi fa male quasi al cuore, è dover rinunciare alla caponata di pesce spada che fa mia nonna”. Il suo approccio considera alimentazione e allenamento come pilastri equivalenti per ottenere risultati duraturi.

Social media, realtà digitale e avvertimenti ai giovani

Il protagonista utilizza Instagram e TikTok per documentare la sua evoluzione fisica, menzionando il salto tra il 2016 – quando aveva 18 anni – e il presente, dove la massa muscolare è notevolmente aumentata. Tuttavia, avverte i più giovani: “I social sono un buon mezzo per avvicinare tutti al mondo del fitness, ma molti soggetti ricorrono a filtri, Photoshop e intelligenza artificiale per modificare i loro fisici”. Insiste sul fatto che lo sport, prima di tutto, è salute e non solo estetica.