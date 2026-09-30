Durante un incontro alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha lanciato l’idea di istituire un comitato di dieci esperti dedicato al monitoraggio dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è quello di intervenire rapidamente qualora i sistemi di IA fossero impiegati in modo contrario al bene comune, con la possibilità di bloccarne l’utilizzo.

Secondo le parole del presidente, la composizione del gruppo dovrebbe includere professionisti capaci di valutare rischi tecnici e impatti sociali, garantendo così che le innovazioni non sfuggano al controllo democratico. L’iniziativa è stata accompagnata da una frase d’impatto: “se i modelli di IA non verranno usati a fin di bene, li bloccheremo”.

Il pranzo alla Casa Bianca: i nomi più importanti dell’IA in un unico tavolo

Nel pomeriggio successivo, Trump ha presieduto un brunch nella East Room, al quale hanno partecipato più di trenta protagonisti del panorama tecnologico statunitense. Tra gli invitati vi erano JD Vance, vicepresidente, lo speaker della Camera Mike Johnson, e i leader di società chiave: Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Alex Karp di Palantir, Jensen Huang di Nvidia e Mark Zuckerberg di Meta.

Al loro fianco erano anche Elon Musk di SpaceX, Sundar Pichai di Google, Satya Nadella di Microsoft e Jeff Bezos di Amazon.

Le preoccupazioni di OpenAI e Anthropic

Il pranzo è stato anche l’occasione per far emergere le tensioni interne al settore. OpenAI ha deciso di rinviare il lancio del suo modello di ultima generazione, citando timori legati alla sicurezza riscontrati durante le fasi di test, e ha proposto una versione più economica. Parallelamente, Anthropic ha inserito nel prospetto della sua imminente IPO una nota esplicita sugli eventuali rischi esistenziali che la sua tecnologia potrebbe comportare per l’umanità.

Autoregolamentazione versus burocrazia: il punto di vista di Trump e Johnson

Trump ha ribadito che non è possibile soffocare l’avanzamento dell’IA con una normativa eccessivamente restrittiva. Ha sottolineato che l’intelligenza artificiale rappresenta una forza più trasformante della Rivoluzione Industriale e che “chi controlla l’IA vince tutto”. Per rafforzare il messaggio, ha lanciato il sito governativo “America.gov”, descritto come una piattaforma alimentata da una Superintelligenza che dovrebbe guidare le politiche nazionali.

Il vicepresidente della Camera, Mike Johnson, ha concordato sul fatto che la burocrazia non debba diventare l’**reazione istintiva** del governo. “Invece di soffocare tutto con la burocrazia, vogliamo promuovere l’innovazione”, ha affermato, aggiungendo che la conversazione in casa Bianca potrebbe contribuire a trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà di sviluppo.

Il ruolo dell’autoregolamentazione e i meccanismi istituzionali esistenti

Trump ha insistito sul fatto che, oltre ai controlli già presenti del Dipartimento di Giustizia e dell’FBI, è fondamentale affidare al settore la responsabilità di autocontrollo. Il presidente ha dichiarato: “Per l’IA deve esserci una forte autoregolamentazione non paletti”. Questa affermazione richiama il dibattito più ampio su come bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela dei cittadini.

Nel complesso, l’incontro ha messo in luce la tensione tra la spinta verso una crescita rapida dell’IA e le crescenti preoccupazioni etiche e di sicurezza. Con un comitato in fase di progettazione e la promessa di un regime di autocontrollo gli Stati Uniti sembrano voler fissare una rotta che coniughi competitività globale e vigilanza responsabile.