Il Pentagono ha appena confermato che il colosso aerospaziale Boeing è stato scelto per sviluppare il prossimo caccia di sesta generazione destinato alla Marina Usa. Si tratta di un appalto dal valore superiore a 20 miliardi di dollari frutto di una lunga fase di selezione riservata e di numerosi aggiornamenti di stato che avevano avuto alti e bassi.

Il progetto, ufficialmente denominato F/A-XX prenderà il posto della flotta di Super Hornet aeromobile che la Marina ha impiegato intensamente negli ultimi decenni, anche nei recenti conflitti in Medio Oriente. La decisione di affidare il nuovo velivolo a Boeing segna una svolta strategica, poiché l’azienda di Seattle ha già una consolidata esperienza nella produzione di aerei militari di ultima generazione.

Boeing aggiudica il contratto per il programma F/A-XX

L’assegnazione è il risultato di una competizione dove Boeing ha superato altre proposte grazie a un pacchetto tecnico-economico ritenuto più aderente alle esigenze della Marina Usa. Il F/A-XX dovrà integrare tecnologie di stealth avanzato, sensoristica di nuova generazione e capacità di combattimento ipersonico, offrendo così un vantaggio tattico significativo rispetto ai sistemi attualmente in uso.

Caratteristiche chiave del futuro velivolo

Il nuovo caccia sarà dotato di un motore di ultima generazione capace di superare la velocità di Mach 2, oltre a una suite di sensori multitasking che consentirà il network-centric warfare. L’integrazione di armamenti a energia diretta e di sistemi di difesa elettronica farà del F/A-XX una piattaforma estremamente versatile, pronta ad affrontare minacce aeree, missilistiche e di superficie.

Implicazioni per la flotta di Super Hornet

L’arrivo del F/A-XX comporterà il graduale ritiro dei Super Hornet aerei che hanno svolto ruoli critici in numerose operazioni di combattimento. La transizione, comunque, non avverrà in un’unica fase: i Super Hornet resteranno operativi finché non saranno completamente sostituiti, assicurando così continuità operativa alla Marina Usa durante il periodo di sviluppo e test del nuovo programma.

Il valore economico dell’appalto e l’impatto sull’industria aerospaziale

Con un valore di oltre 20 miliardi di dollari l’accordo rappresenta uno dei più consistenti nella storia recente della difesa americana. Oltre a garantire migliaia di posti di lavoro negli stabilimenti di Boeing l’investimento stimolerà l’intera filiera aerospaziale, dalle forniture di componenti avanzati alle attività di ricerca e sviluppo. Il contratto, inoltre, rinforza la posizione strategica degli Stati Uniti nel panorama della difesa globale, consolidando la dipendenza dalle capacità tecnologiche domestiche.