Il viaggio di Papa Leone XIV in Francia si chiude con diversi appelli: dal contrasto all’estrema destra alle preoccupazioni sull’intelligenza artificiale, fino al richiamo al dialogo tra Russia e Ucraina e al no alla corsa agli armamenti.

Il viaggio di Papa Leone XIV in Francia si è concluso dopo quattro giorni tra Parigi, Lourdes e l’Alsazia. Al centro dei suoi interventi, dalla crescita dell’estrema destra alle preoccupazioni sull’intelligenza artificiale, fino al riarmo e alla guerra tra Russia e Ucraina.

Papa Leone XIV, il duro monito: “L’estrema destra non è espressione del cristianesimo”

Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, durato quattro giorni e articolato tra Parigi, Lourdes e l’Alsazia. Nel corso della visita, il Pontefice ha affrontato diversi temi legati alla società contemporanea e al ruolo della fede in un Paese profondamente laico. Tra i passaggi più significativi della conferenza stampa sul volo da Metz a Roma c’è quello dedicato alla crescita dei movimenti di estrema destra in Europa.

Leone XIV ha contestato l’associazione tra queste formazioni politiche e una presunta identità cristiana: “La crescita dei gruppi di estrema destra” in Germania e in altre parti d’Europa e del mondo, vede “la comparsa di espressioni che combinano tali posizioni politiche con una certa forma di religiosità“. Secondo il Pontefice, questa religiosità “non rappresenta un’autentica espressione del cristianesimo“.

Il riferimento riguarda anche formazioni come l’AfD in Germania: “Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo“, ha affermato. Nel corso della trasferta, il Papa ha inoltre ribadito il valore inviolabile della vita umana in ogni sua fase e ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, sottolineando che, quando si verificano all’interno dell’istituzione, “la vita di fede delle persone” viene “profondamente ferita e talvolta persino distrutta“.

Papa Leone XIV, l’allarme sull’IA e il no all’aumento delle armi in Guerra

Il Pontefice ha poi dedicato ampio spazio alle preoccupazioni legate all’intelligenza artificiale, prendendo le distanze dall’idea che gli allarmi degli esperti siano semplicemente “fake news“. “Ritengo che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti di IA debbano essere prese sul serio“, ha dichiarato. Il Pontefice è tornato anche sul riarmo e sulla guerra tra Russia e Ucraina, ribadendo la necessità di puntare sul dialogo anziché sull’aumento delle spese militari. “Abbiamo bisogno di una voce che proponga una strada diversa: una via che rifiuti l’idea di spendere sempre di più in armamenti“. Secondo Leone XIV, le risorse destinate all’industria militare potrebbero invece contribuire ad affrontare emergenze come fame, disoccupazione e crisi abitativa. La Chiesa, ha aggiunto, deve promuovere “valori come la dignità umana, la sacralità della vita” e maggiori investimenti in sanità e istruzione, continuando a invitare i leader di Russia e Ucraina a “sedersi allo stesso tavolo, a dialogare e a cercare soluzioni“.

Al termine del viaggio è arrivato anche il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha rivolto al Papa “il più cordiale saluto al rientro dal viaggio apostolico in Francia“, evidenziando i richiami a “rispetto reciproco, inclusione, solidarietà e pacifica convivenza“. Quanto ai prossimi impegni internazionali, Leone XIV ha confermato di aver ricevuto un invito dalla Germania e di voler visitare il Paese, mentre l’unico viaggio già previsto per il 2027 è quello in Corea del Sud, ad agosto, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.