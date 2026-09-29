Il primo trimestre del 2026 ha mostrato una raccolta assicurativa complessiva di 46,3 miliardi di euro in Italia, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Dietro questa cifra apparentemente immutata si nascondono due tendenze opposte: il ramo Danni cresce del 3,8% raggiungendo 13,8 miliardi, mentre il ramo Vita retrocede dell’1,2% a 32,5 miliardi.

Raccolta assicurativa in Italia: i numeri del Q1 2026

Nel comparto Vita la quota è quasi esclusivamente detenuta da compagnie con sede legale in Italia; le imprese estere mantengono solo il 2,5% e il loro numero è in costante diminuzione. Al contrario, nel ramo Danni la presenza delle compagnie italiane resta dominante con circa l’82% della raccolta, anche se le prime cinque società vedono il loro peso ridursi a favore di operatori più piccoli.

Andamento dei rami Vita: tradizionali vs unit-linked

Il ramo I (polizze tradizionali) è sceso del 4,0% a 19,3 miliardi, mentre il ramo III (unit-linked) ha registrato un incremento del 6,8%, arrivando a 11,5 miliardi. I settori minori mostrano dinamiche contrastanti: il ramo VI (fondi pensione) è in calo del 19,6% a 1,1 miliardi, il ramo V (capitalizzazione) perde il 10% a 497 milioni, ma il ramo IV (Long Term Care) sorprende con una crescita del 16,3% nonostante la dimensione ridotta (100 milioni).

Canali di distribuzione nel ramo Vita

Il canale bancario-postale continua a guidare la vendita, dettando il 60% dei premi vita, in aumento rispetto al 58,4% dell’anno precedente. Questo canale gestisce il 65,1% del ramo I e il 57,6% del ramo III. I consulenti finanziari tendono a concentrarsi sui prodotti unit-linked, dove rappresentano quasi il 30% della raccolta. Le polizze collettive, per contro, hanno registrato una diminuzione dell’8,8%, scivolando al 6,5% del totale vita.

Il ramo Danni in espansione: dove si concentrano gli incrementi

Nel comparto Danni la crescita è più diffusa. Il segmento Auto sale del 4,6% a 5,4 miliardi, trainato dalla RC Auto (3,9 miliardi) e dal ramo Corpi Veicoli Terrestri, che passa dal 13,4% del 2012 al 28,0% della categoria Auto. Il non-auto raggiunge gli 8,4 miliardi (+3,2%). I settori Salute (+8,3%) e Property (+3,5%) registrano anch’essi incrementi, quest’ultimo grazie all’incendio (+6,7%) e all’estensione dell’obbligo di copertura contro i rischi catastrofali. Al contrario, le linee Credito e Cauzione (-4,0%) e Trasporti (-18,4%) mostrano una netta contrazione.

Distribuzione del Danni: la presenza delle agenzie e dei broker

Per la RC Auto le agenzie con mandato rimangono il canale principale (86% della distribuzione). Negli altri rami danni, la presenza delle agenzie scende al 57,2%, mentre i broker guadagnano terreno (19,8%) e gli sportelli bancari-postali si attestano al 12,3%. Le vendite dirette (internet e telefono) sono più rilevanti nella RC Auto (4,9%) rispetto al resto del comparto.

Come difendersi dagli aumenti dei premi RC Auto a ottobre 2026

Con l’autunno 2026, le tariffe RC Auto subiscono un nuovo rincaro, spinto principalmente dal costo elevato dei componenti ad alta tecnologia (sensori radar, telecamere ADAS e fari a LED). Per contenere la spesa, è fondamentale non limitarsi al prezzo di listino, ma valutare attentamente le clausole contrattuali.

Strumenti di comparazione trasparenti

Il Preventivatore IVASS offre una piattaforma istituzionale, priva di finalità commerciali, che permette di inserire targa e codice fiscale per confrontare il contratto base di tutte le compagnie autorizzate. Oltre a questo, i comparatori online possono mettere in luce offerte digital-only, spesso riservate a sconti e codici promozionali non visibili sui portali tradizionali.

Garanzie da analizzare e possibilmente eliminare

Le coperture opzionali devono essere valutate in base al reale valore del veicolo. Per un’auto con meno di tre anni, la garanzia “Valore a Nuovo” è utile, ma per veicoli più vecchi conviene passare dalla Kasko totale alla garanzia Collisione, risparmiando centinaia di euro. Le coperture per eventi naturali sono sempre più richieste, ma è importante verificare massimali e scoperti per evitare sorprese.

Attenzione a franchigie, scoperti e clausole di rivalsa

Le franchigie fisse (es. 300 €) e gli scoperti percentuali (es. 10%) incidono notevolmente sul costo effettivo della polizza. La clausola di rinuncia alla rivalsa è cruciale: senza di essa, la compagnia può rivalersi sul contraente in caso di sinistro causato da fattori non coperti (revisione scaduta, carico irregolare). Inoltre, la scelta tra “Guida Esperta” e “Guida Libera” può influire sul prezzo ma anche sull’esposizione a potenziali rivalse.

Scatola nera, frazionamento e pagamento unico

Il dispositivo telematico (scatola nera) può abbassare il premio, ma è fondamentale calcolare il costo di installazione, canone mensile e eventuale disdetta per verificare il reale risparmio. Pagare il premio in un’unica soluzione elimina gli oneri di incasso, che possono variare dal 3% al 10% rispetto al pagamento rateale.

Solo così è possibile limitare gli rincari assicurativi e mantenere sotto controllo il proprio budget.