Cecilia ha messo il punto definitivo ai rumors emersi di recente rispetto a una liaison tra Belen e suo marito Ignazio.

Le sorelle Rodriguez sanno essere al centro del gossip e farsi valere rispetto alle notizie sul loro conto che circolano sia da testate di settore che da persone che hanno avuto modo di frequentarle ma a tutto c’è un limite soprattutto se quanto emerge non ha delle prove concrete ma è solo un modo per guadagnare alle loro spalle.

Cecilia Rodriguez, la vita da mamma

Cecilia Rodriguez è impegnata a fare la mamma alla piccola Clara Isabel, nata lo scorso 15 ottobre e nel mentre si mostra sempre più affiatata accanto al marito Ignazio Moser.

La loro relazione d’altronde aveva acceso l’interesse dei quotidiani nazionali, il figlio del famoso ciclista è a sua volta molto noto sia per la partecipazione al GF che per la sua attività di modello.

Quando due personalità così ingombranti si mettono insieme è normale dare adito a notizie e pettegolezzi ma spesso questi scoop vanno oltre e rischiano davvero di rovinare l’immagine e questo non è mai un bene.

Smontati i rumors su una presunta relazione Ignazio-Belen

Cecilia Rodriguez è dovuta intervenire personalmente sul proprio profilo social per zittire un presunto fan che aveva commentato con il rumors nato da una persona che con Belen ci ha persino fatto un figlio.

Stiamo parlando di Fabrizio Corona che nel suo ruolo di mega esperto di gossip di VIP, il suo programma Falsissimo è un successo, ha dichiarato che Belen, la sua ex abbia avuto una scappatella con il cognato Ignazio Moser.

Belen dal canto suo ha annunciato di aver denunciato Corona per diffamazione, sua sorella invece non si è fatta minimamente scalfire dal commento del fan, spiegando di essere sempre stata serena sia accanto al marito Ignazio che alla sua famiglia perché non vi è stato e non vi è alcun motivo per non esserlo seppellendo il polverone mediatico emerso negli ultimi tempi.