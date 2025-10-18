Ignazio Moser e Belen Rodriguez, proseguono i dissapori anche nel giorno più felice per il cognato e la sorella grazie alla nascita della loro prima figlia

Un ulteriore capitolo della saga Belen Rodriguez vs Ignazio Moser che si scrive in quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della vita del giovane dato che la sua compagna Cecilia Rodriguez, sorella di Belen ha messo al mondo la loro prima figlia, Clara Isabel.

Ignazio Moser e Belen Rodriguez, parole forti anche dopo la nascita della nipote

Ignazio Moser e Belen Rodriguez hanno da tempo un rapporto parecchio conflittuale e fatto di molte tensioni, tensioni che sono riaffiorate immediatamente dopo il parto di Cecilia che assieme ad Ignazio sono diventati rispettivamente mamma e papà di Clara Isabel.

Il retroscena di questi dissapori sarebbe emerso dal fatto che Belen ha cancellato, poco dopo averlo pubblicato, il post dove emergeva felice di essere diventata zia.

L’eliminazione sarebbe derivata da una richiesta di Ignazio di non pubblicare alcun post sul parto della compagna.

Difatti è stato lo stesso Ignazio a pubblicare un post, da solo, dove svelava la nascita di sua figlia, nessuna nota congiunta con Cecilia, che solo il giorno seguente ha annunciato ai followers di essere diventata madre.

I precedenti di questo rapporto burrascoso

Che i rapporti tra Belen ed Ignazio non siano da tempo rosei è chiaro e le motivazioni di questo allontanamento sarebbero da ritrovare in un video che vede protagonisti Andrea Damante, amico intimo di Ignazio e la stessa Belen Rodriguez.

Il contenuto del video non è mai trapelato ma da quando la notizia è stata diffusa i due si sono distaccati, difatti Ignazio non era presente alla cena di famiglia avvenuta qualche settimana fa.

Al contrario il rapporto tra le due sorelle sembra essere tornato disteso, con Belen vicina alla sorella nelle ultime fasi di gravidanza a portare felicità e consigli su come vivere al meglio questo momento tanto atteso e desiderato.