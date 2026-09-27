Il principe Harry è un uomo di parola. Ha mantenuto una promessa fatta a un veterano e si è lanciato con il paracadute.

Un salto con il paracadute per mantenere una promessa fatta tempo fa. In Ontario, il principe Harry ha partecipato a un evento di raccolta fondi, ma l’appuntamento aveva per lui anche un significato personale: avrebbe dovuto lanciarsi insieme a Ed Marshall, veterano della Seconda guerra mondiale di 102 anni conosciuto in un centro per veterani a Toronto.

In quell’occasione, l’ex paracadutista aveva raccontato a Harry di voler celebrare il suo centesimo compleanno, nel 2024, con un’impresa speciale: lanciarsi nuovamente da un aereo per raccogliere fondi destinati a un ospedale pediatrico di Toronto. Il principe gli aveva promesso che sarebbe tornato in Canada per accompagnarlo in un nuovo lancio.

Questa volta, però, le condizioni di salute non hanno permesso a Marshall di saltare. Il suo posto è stato preso dal nipote, Bailey Fullan, che si è lanciato dall’aereo insieme al duca di Sussex, mentre il veterano ha assistito alla partenza rimanendo seduto nella parte posteriore del velivolo.

“Un patto è un patto”: Harry mantiene la promessa

Al termine del lancio, Harry ha riassunto il significato del gesto con poche parole: “Un patto è un patto”. Anche se Marshall non ha potuto accompagnarlo personalmente, il principe ha scelto di rispettare comunque l’impegno preso con il veterano, condividendo l’esperienza con il nipote. L’iniziativa si è svolta nell’ambito di un evento benefico destinato a raccogliere fondi per un ospedale pediatrico di Toronto, mantenendo così anche la finalità solidale che aveva accompagnato l’impresa di Marshall in occasione del suo centesimo compleanno.

Dopo il lancio, Harry ha parlato anche del proprio momento personale. Ai giornalisti ha raccontato che è “fantastico essere di nuovo in terra britannica” e ha aggiunto che i suoi figli sono felici nella loro nuova scuola.

Il ritorno nel Regno Unito con Meghan e i figli

Le parole di Harry arrivano dopo un importante cambiamento nella vita della sua famiglia. Il duca di Sussex si è infatti trasferito nel Regno Unito il mese scorso insieme alla moglie Meghan Markle e ai loro figli, il principe Archie, 7 anni, e la principessa Lilibet, 5. Il trasferimento avrebbe sorpreso anche alcuni dei familiari più stretti della coppia. Dopo anni trascorsi principalmente negli Stati Uniti, Harry avrebbe dunque scelto di trascorrere nuovamente una parte significativa della propria vita nel Regno Unito insieme alla famiglia.

Nel frattempo, il viaggio in Ontario gli ha permesso di mantenere una promessa fatta a un veterano incontrato anni prima. Marshall non ha potuto affrontare il salto per motivi di salute, ma ha comunque partecipato al momento dall’aereo, mentre suo nipote Bailey ha preso il suo posto e si è lanciato al fianco del principe.