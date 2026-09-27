Ottobre e novembre 2026: dieci festival da non perdere

L’autunno porta con sé una nuova serie di appuntamenti dedicati alla musica elettronica, dall’Asia all’America, dall’Europa all’Australia. Tra festival, grandi format internazionali e appuntamenti ormai consolidati, ottobre e novembre propongono un calendario particolarmente articolato. Da Zamna a Bali all’Amsterdam Dance Event, da Tomorrowland China ad Ultra Mexico, ecco dieci festival da segnare in agenda nelle prossime settimane.
ZAMNA
17-18 ottobre 2026
Bali, Indonesia
headliners: 19:26, Brina Knauss, Innellea
zamnafestival.com
THE MAGIC OF TOMORROWLAND
17-18 ottobre 2026
Shanghai, Cina
headliners: ARTBAT, Lost Frequencies, Tiësto
tomorrowland.com
AMSTERDAM DANCE EVENT
21-25 ottobre 2026
Amsterdam, Paesi Bassi
headliners: Armin van Buuren, David Guetta, Jean-Michel Jarre
amsterdam-dance-event.nl
CIRCOLOCO
30-31 ottobre 2026
New York, Stati Uniti
headliners: &ME, Dixon, Seth Troxler
circolocoibiza.com
ESCAPE HALLOWEEN
30-31 ottobre 2026
San Bernardino, Stati Uniti
headliners: Franky Rizardo, Indira Paganotto, Steve Aoki
escapehalloween.com
ULTRA MÉXICO
7-8 novembre 2026
Città del Messico, Messico
headliners: Boris Brejcha, Eric Prydz, Sara Landry
ultramexico.com
BÓNUSZ
13-14 novembre 2026
Budapest, Ungheria
headliners: 999999999, Kevin de Vries, Layla Benitez
bonuszfesztival.hu
POLARIS
20-21, 27-28 novembre 2026
Verbier, Svizzera
headliners: Carl Craig, Charlotte de Witte, Reznik
polarisfestival.ch
TIME WARP
27-28 novembre 2026
Los Angeles, Stati Uniti
headliners: Ben Klock, The Martinez Brothers, Richie Hawtin
time-warp.de
CORE
28 novembre 2026
Melbourne, Australia
headliners: Honey Dijon, Kobosil, TSHA
www.core.world
foto d’apertura: Polaris Festival – credits: Nikita Thévoz