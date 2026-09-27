Ottobre e novembre 2026: dieci festival da non perdere

L’autunno porta con sé una nuova serie di appuntamenti dedicati alla musica elettronica, dall’Asia all’America, dall’Europa all’Australia. Tra festival, grandi format internazionali e appuntamenti ormai consolidati, ottobre e novembre propongono un calendario particolarmente articolato. D...

L’autunno porta con sé una nuova serie di appuntamenti dedicati alla musica elettronica, dall’Asia all’America, dall’Europa all’Australia. Tra festival, grandi format internazionali e appuntamenti ormai consolidati, ottobre e novembre propongono un calendario particolarmente articolato. Da Zamna a Bali all’Amsterdam Dance Event, da Tomorrowland China ad Ultra Mexico, ecco dieci festival da segnare in agenda nelle prossime settimane.

ZAMNA

17-18 ottobre 2026

Bali, Indonesia

headliners: 19:26, Brina Knauss, Innellea

zamnafestival.com

THE MAGIC OF TOMORROWLAND

17-18 ottobre 2026

Shanghai, Cina

headliners: ARTBAT, Lost Frequencies, Tiësto

tomorrowland.com

AMSTERDAM DANCE EVENT

21-25 ottobre 2026

Amsterdam, Paesi Bassi

headliners: Armin van Buuren, David Guetta, Jean-Michel Jarre

amsterdam-dance-event.nl

CIRCOLOCO

30-31 ottobre 2026

New York, Stati Uniti

headliners: &ME, Dixon, Seth Troxler

circolocoibiza.com

ESCAPE HALLOWEEN

30-31 ottobre 2026

San Bernardino, Stati Uniti

headliners: Franky Rizardo, Indira Paganotto, Steve Aoki

escapehalloween.com

ULTRA MÉXICO

7-8 novembre 2026

Città del Messico, Messico

headliners: Boris Brejcha, Eric Prydz, Sara Landry

ultramexico.com

BÓNUSZ

13-14 novembre 2026

Budapest, Ungheria

headliners: 999999999, Kevin de Vries, Layla Benitez

bonuszfesztival.hu

POLARIS

20-21, 27-28 novembre 2026

Verbier, Svizzera

headliners: Carl Craig, Charlotte de Witte, Reznik

polarisfestival.ch

TIME WARP

27-28 novembre 2026

Los Angeles, Stati Uniti

headliners: Ben Klock, The Martinez Brothers, Richie Hawtin

time-warp.de

CORE

28 novembre 2026

Melbourne, Australia

headliners: Honey Dijon, Kobosil, TSHA

www.core.world

foto d’apertura: Polaris Festival – credits: Nikita Thévoz