Nel pomeriggio di ieri, la conduttrice di punta della televisione italiana ha confermato per la nona volta consecutiva il suo ruolo alla guida di Domenica In. Dopo aver lasciato intendere un possibile addio, ha scelto di rimanere, promettendo al pubblico una serie di novità volti a dare una rivitalizzazione al format.

Le prime novità annunciate: nuova sigla e nuovo frontman

Durante un collegamento con La Vita in Diretta Mara Venier ha anticipato l’arrivo di una nuova sigla definita “molto carina e ballabilissima”. L’intrada è stata affidata a Andrea Sannino e Franco Riccardi i quali hanno realizzato un tema che si propone di rendere la trasmissione più dinamica fin dal primo minuto.

Insieme alla melodia, è stato presentato il nuovo frontman della band di Domenica InTimothy Cavicchini noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla prima edizione di The Voice of Italy nel 2013, dove si era avvicinato al traguardo della vittoria.

Chi è Timothy Cavicchini?

Timothy Cavicchini nasce il 3 novembre 1984 a Mantova e cresce a Monzambano poco distante dal Lago di Garda.

Fin dalla giovane età coltiva la passione per la musica, frequentando il Conservatorio per studiare pianoforte e entrando in una band a 14 anni. Dopo esperienze con gli A.N.D. e la formazione dei Mad Joker nel 2013 partecipa a The Voice of Italy arrivando al secondo posto, il che gli consente di firmare un contratto con la Universal Music. Ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Io preferisco mentire” (2022) e l’album “Servirebbe un miracolo” (2025). La sua presenza a Domenica In segna il ritorno in un contesto televisivo familiare, ma con l’obiettivo di far emergere le sue doti canore al grande pubblico.

Formato e ospiti della puntata di ieri

La serata è stata contraddistinta da una durata più lunga del solito, con un’intervista di oltre un’ora a Laura Pausini. Successivamente, Mara ha introdotto quello che ha definito “uno spazio nuovo molto carino”, dove hanno partecipato Raoul BovaLuca ArgenteroMyrta Merlino e il marito Marco Tardelli. In questo segmento gli ospiti hanno promosso i rispettivi progetti, dai libri alle fiction televisive, mantenendo un tono informale sul divano di studio. Un tavolo dedicato alla cronaca ha ospitato Tommaso Cerno che ha guidato la discussione su temi di attualità, seguito da una breve intervista a Aldo Cazzullo. La puntata si è chiusa con il consueto appuntamento fashion condotto da Enzo Miccio che ha presentato le ultime tendenze.

Domenica In contro Verissimo: i numeri di ascolto

Il confronto con Verissimo di Silvia Toffanin ha evidenziato performance molto vicine. Domenica In ha registrato 1.875.000 telespettatori con il 16,6% di share nella presentazione, 1.940.000 telespettatori (18,9% di share) nella prima parte, 1.499.000 telespettatori (16,5% di share) nella seconda parte e 1.301.000 spettatori (15,7% di share) nei saluti, per una media di 1.654.000 telespettatori e 16,9% di share. Verissimo ha totalizzato 1.689.000 spettatori (19,8% di share) nella prima parte, 1.794.000 (19% di share) nella seconda parte e 1.680.000 (17,1% di share) nei saluti, con una media di 1.721.000 spettatori e 18,6% di share. I dati indicano che, nonostante le novità introdotte, Domenica In resta comunque un punto di riferimento per il pubblico della domenica pomeriggio.