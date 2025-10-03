Pioggia di critiche per Mara Venier, “Domenica In” non è infatti partita nel migliore dei modi, tra ascolti flop e polemiche. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Domenica In, partenza difficile per Mara Venier: pioggia di critiche sui social

Mara Venier lo aveva annunciato che, questa nuova edizione di “Domenica In”, sarebbe stata molto diversa da quelle precedenti.

Il guaio è che, almeno fino a ora, la nuova “Domenica In” non è piaciuta a molti italiani, per questo la conduttrice veneziana è stata duramente criticata sui social. Ad esempio non entusiasma la conduzione corale, infatti, assieme a Mara, abbiamo Teo Mammuccari, Enzio Miccio e Tommaso Cerno. Il flop negli ascolti, delle prime due puntate, testimonia appunto quando il pubblico, per il momento, non apprezzi la “rivoluzione” del noto programma Rai. Sull’argomento ha parlato proprio il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone.

Domenica In, partenza difficile per Mara Venier: la posizione della Rai

Come abbiamo appena visto, non è partita nel migliore dei modi la nuova edizione di “Domenica In“. Tante, infatti, sono state le critiche per la conduttrice Mara Venier, e per i suoi tre co-conduttori. In una intervista a FanPage, è intervenuto il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone. Le sue parole: “è impossibile giudicare un programma da due puntate, andate in onda in condizioni particolari, la prima era un domenica caldissima, e l’altra andata in onda in sovrapposizione alla vittoria dei campionati del mondo di pallavolo maschile, e quando ha cominciato credo fosse intorno al 35%…” Insomma, ancora troppo presto, secondo il dirigente, per fare valutazioni. A Biccy, Mellone ha detto che una valutazione potrà arrivare dopo cinque o sei puntate e, comunque, non è detto che non si possano fare dei cambiamenti.