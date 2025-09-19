Ci siamo, la nuova stagione di "Domenica In" è ai blocchi di partenza, ecco le parole della conduttrice.

Domenica In ai blocchi di partenza: al timone Mara Venier

Dopo la fine della scorsa stagione si era anche parlato di un possibile addio di Mara Venier a “Domenica In” invece, sarà sempre la conduttrice veneziana al timone del programma Rai che, ormai, sta per iniziare ufficialmente.

Ma, come sarà questa nuova edizione? Innanzitutto per mesi si è parlato di chi ci sarà accanto alla Venier, all’inizio si era parlato di Nek, che poi ha scelto The Voice, e Gabriele Corsi, che invece ha deciso di farsi da parte. Alla fine, con una nota della Rai, abbiamo avuto la conferma, non solo della presenza della Venier, ma di Teo Mammuccari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno.

Domenica In, l’annuncio ufficiale di Mara Venier

Ospite a “La vita in diretta” con Alberto Matano, Mara Venier ha ufficializzato anche lei la squadra che l’accompagnerà a “Domenica In“ e i compiti di ciascuno. A Cerno lo spazio legato all’attualità, a Mammuccari il gioco con i telespettatori da casa, a Miccio un segmento su lifestyle e amore. Mara, come sempre, si occuperà delle interviste e dei talk: “sarà una Domenica In completamente diversa, corale, insieme ai miei compagni di viaggio. Noi oggi siamo entrati in studio insieme, ma ci vedrete tutti domenica pomeriggio in diretta. Abbiamo cominciato a provare, c’è un bellissimo clima di grande serenità e di grande amicizia. Ognuno di noi farà qualcosa dentro questa Domenica In, che sarà una Domenica In fatta in gruppo. E’ cambiato quasi tutto e spero che questo al pubblico possa piacere.“