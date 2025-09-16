In attesa dell'inizio di "Domenica In", la nota conduttrice ha fatto allarmare i fan: ecco cosa è successo.

Mara Venier ha pubblicato su Instagram una foto che ha allarmato i suoi tanti fan. Ma ecco che proprio la stessa conduttrice ha chiarito la situazione.

Mara Venier, la foto in lacrime che preoccupa i fan

Domenica 21 settembre partirà la nuova stagione di “Domenica In”, con Mara Venier al timone, accompagnata da Teo Mammuccari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

In questi giorni la conduttrice si sta godendo le vacanze ma, su Instagram, la Venier ha pubblicato uno scatto che ha allarmato i fan. Nella foto infatti si vede la stessa Mara con lo sguardo assorto, quasi in lacrime, e la didascalia “mille pensieri…” Per molti la foto è stato come un campanello d’allarme, tanti i messaggi mandati alla conduttrice chiedendole se stesse bene. Ecco come ha risposto.

Mara Venier e la foto in lacrime che allarma i fan: la spiegazione della conduttrice

Poco tempo dopo la pubblicazione della foto che ha allarmato in fan, Mara Venier ha postato un video super divertente, dove si vede il marito, Nicola Carraro, aiutare il nipote Claudio (figlio del secondogenito della Venier, Paolo Capponi), in inglese. Una scena molto divertente, servita anche come risposta alla foto pubblicata in precedenza. Dopo i vari messaggi di preoccupazione, la stessa Venier ha voluto aggiornare la didascalia, al fine di rassicurare tutti: “tranquilli, va tutto bene. E’ solo una foto che a me piace molto!”