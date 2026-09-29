Il fashion blogger Federico Fashion Style ha deciso di far luce su una serie di accuse rivolte a Giancarlo Danto, noto personaggio del mondo dei reality. Dopo aver pubblicato diverse storie sui social in cui criticava apertamente Danto, l’imprenditore ha scelto di spiegare il proprio punto di vista davanti alla sede di Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni, luogo che, per circostanze organizzative, funge da “cassa di risonanza” per questo tipo di dispute.

Le motivazioni alla base delle accuse di Federico Fashion Style

Durante l’intervista, Federico ha illustrato i motivi per cui ritiene Danto responsabile di una manovra di comunicazione al Grande Fratello Vip. Il punto di partenza è una frase che ha condiviso su Instagram: “La metà dei personaggi che sono al Grande Fratello Vip sono miei clienti”.

Da lì, ha riferito di aver ascoltato una telefonata in cui Danto, rivolgendosi a una concorrente donna, avrebbe detto: “facciamo lo scoop e facciamo finta di stare insieme”. Questa dichiarazione è alla base della decisione di Federico di lanciare una serie di storie contro il reality star.

Chi è la donna coinvolta?

Federico ha precisato che la figura telefonata non è Carmen Di Pietro, ma un’altra celebre concorrente over, Marina La Rosa.

La Rosa, originaria di Messina, è singola e molto conosciuta nel panorama televisivo, il che, secondo lo style influencer, la rendeva la “vittima ideale” per una finta storia di marketing. Federico ha escluso Valeria Marini, affermando che il suo rapporto con Danto è di amicizia/lavoro, non di opportunismo.

Una strategia ricorrente nei reality?

Secondo Federico, l’accusa non riguarda un episodio isolato. Egli sostiene che Giancarlo Danto avrebbe già impiegato la stessa tattica durante la sua partecipazione a The 50 dove avrebbe cercato di avvicinarsi a concorrenti forti per guadagnare visibilità. Al Grande Fratello Vip la strategia sarebbe stata duplice: prima tentare di creare una finta relazione con la nota Marina La Rosa, poi avvicinarsi a Carmen Di Pietro per consolidare la propria presenza nel gioco.

Le parole di Federico

Nel corso dell’intervista, Federico ha rimarcato con veemenza: “È al GFVip grazie a me, è una marchetta”. Con questa affermazione vuole sottolineare che, dal suo punto di vista, la presenza di Danto al reality non è frutto di merito personale ma di una strategia deliberata di self-promotion. Il fashion influencer ha inoltre invitato il pubblico a conoscere i protagonisti per quello che realmente sono, “con tutto il rispetto per Carmen Di Pietro”.

Contesto e implicazioni per il Grande Fratello Vip

L’intervento di Federico, avvenuto presso Casa Lollo, si inserisce in un clima di crescente tensione tra personaggi dello spettacolo e influencer. L’accusa di una “finta storia” potrebbe avere ripercussioni sulla credibilità del programma, soprattutto perché il Grande Fratello Vip è prodotto da Endemol Shine Italy, che ha concesso la foto ufficiale dell’intervista. Non è ancora chiaro se la produzione prenderà provvedimenti in merito o se la vicenda rimarrà un episodio di gossip.

Nel frattempo, i fan dei due protagonisti continuano a dibattere sui social, alimentando ulteriormente la discussione. Alcuni difendono Danto, sostenendo che la sua presenza al reality è del tutto legittima, mentre altri si schierano con Federico, ritenendo che il suo coinvolgimento sia più strategico di quanto abbia dichiarato pubblicamente.

La questione rimane aperta e, in attesa di eventuali comunicati ufficiali da parte di Endemol Shine Italy o dei coinvolti, il dibattito su Giancarlo Danto e la sua presunta messa in scena continua a far parlare di sé, confermando ancora una volta come i giochi di potere dietro le quinte dei reality televisivi siano spesso più intensi di quanto mostrino le telecamere.

Foto: per gentile concessione di Endemol Shine Italy.