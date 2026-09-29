Il marchio Q8 segue la strada dei competitor Eni e IP tagliando il tetto dei prezzi di benzina e diesel per 30 giorni.

Il tema del prezzo dei carburanti sta affliggendo gli automobilisti italiani che si trovano a fare i conti con valori costantemente al di sopra dei due euro al litro sia per la benzina che per il gasolio. Nella giornata di sabato Eni è stata la prima ad annunciare un price cap nelle sue stazioni di servizio ed a ruota sono poi arrivati gli altri esercenti.

Prezzi di benzina e diesel in ribasso

Guardando i prezzi medi per la giornata di oggi, 29 settembre, sia benzina che diesel risultano in ribasso rispetto a ieri.

Difatti la benzina si attesta a 2,126 euro al litro e il gasolio a 2,335 euro al litro sulla rete ordinaria. Anche in autostrada la situazione è migliorata con la benzina a 2,180 euro/litro ed il gasolio a 2,380 euro/litro.

Il taglio dei prezzi deve essere costante e sarà interessante vedere in quanto tempo si raggiungerà il tetto citato da Eni di 1,99 euro/litro per la benzina e 2,19 euro/litro per il gasolio.

Le altre compagnie non hanno dato alcun valore quando hanno annunciato l’arrivo del tetto ai prezzi nei loro impianti sulla rete nazionale.

Anche Q8 annuncia il price cap in Italia

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente il Kuwait e il gruppo petrolifero Q8 per aver deciso di mettere un price cap al prezzo di diesel e benzina, seguendo quanto fatto da IP ed Eni.

Nella lettera della multinazionale petrolifera si evidenzia come riporta SkyTG24 che questa scelta è stata fatta per ” i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale”.

Il price cap sarà presente in 1.500 impianti del brand situati nel nostro paese e dai prossimi giorni si potranno già percepire gli abbassamenti alla pompa.