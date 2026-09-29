Uomini e Donne lo storico programma condotto ed ideato da Maria De Filippi è pronto a partire con la nuova stagione e l’attenzione di tutti i fans è sul trono Over che rispetto alle precedenti edizioni vedrà delle novità assolute che manderanno in estasi il pubblico, scopriamo cosa accadrà.

Spazio a cinque nuovi confronti

Le nuove puntate del trono Over vedranno il ritorno sulla scena di Antonio che avrà un percorso movimentato con diversi appuntamenti uno di questi è quello con Rosanna Siino che si è evoluto verso una direzione ben precisa.

La possibile nuova unione tra Antonio e Rosanna è stata vista malamente da Paola che non farà assolutamente l’indifferente provando in tutti i modi a riconquistarlo.

Per il tronista quindi massima attenzione e possibili nuovi incontri nell’attesa di trovare la persona definitiva con cui instaurare una storia al di fuori del programma.

Non mancherà invece Gemma Galgani, la dama torinese è ormai una presenza fissa del programma, famose le sue continue litigate con Tina Cipollari che continueranno.

Addio improvviso a due protagoniste

Il cambiamento che ha sconvolto i fans arriva da un rumors di un esperto di Gossip rispetto alle registrazioni del 28 settembre.

Da quello che è trapelato, come peraltro riporta CaffeinaMagazine, non ci saranno due volti storici del programma ormai capaci di conquistare il cuore del pubblico.

Queste sono Sabrina e Marina che non faranno più parte del programma lasciando spazio ad altri protagonisti. Non è una dinamica inedita per lo show ma scoprirlo direttamente al momento delle registrazioni lascia sempre spiazzati.

Per il trono classico Giorgia resterà una delle protagoniste indiscusse, ora più che mai dato che un tronista sembrerebbe averle ufficialmente rapito il cuore. Solo nelle puntate che vedremo a breve sapremo chi è e come si comporterà lei con lui lasciando gli altri spasimanti senza possibilità di replica.