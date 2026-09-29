Le Pappardelle potrebbero tornare protagoniste di Reazione a Catena. Dopo 48 vittorie consecutive e un montepremi di oltre 266mila euro, Carolina, Francesca e Maria Giulia hanno lasciato il programma il 20 settembre, ma una nuova indiscrezione sulla puntata finale della stagione riaccende le speranze dei fan di rivederle in gara.

Le Pappardelle, un’estate da record a Reazione a Catena

Le Pappardelle hanno lasciato un’impronta importante nell’edizione 2026 di Reazione a Catena. Carolina, Francesca e Maria Giulia, le tre amiche fiorentine dell’Isolotto, hanno conquistato il titolo di campionesse il 3 agosto, dando inizio a una lunga serie di successi che le ha rese tra le protagoniste più riconoscibili del preserale di Rai 1. La loro avventura si è conclusa domenica 20 settembre, quando sono state battute dalle Nonno Rock, ma il bilancio resta particolarmente significativo: 48 vittorie consecutive, 29 Ultime Parole indovinate e un montepremi complessivo di 266.223 euro.

Reazione a Catena, nuova occasione per le Pappardelle? Cosa emerge sulla finale

L’eliminazione, tuttavia, potrebbe non rappresentare l’ultima apparizione delle Pappardelle nel programma. Nelle ultime ore è infatti circolata un’anticipazione relativa alla puntata conclusiva della stagione di Reazione a Catena, che dovrebbe avere una formula speciale. Secondo quanto riportato sui social dai fan del programma, nell’appuntamento finale potrebbero affrontarsi “le due squadre che più di tutte si sono contraddistinte per il numero di vittorie nel corso della stagione”.

Una formula che ha immediatamente alimentato le ipotesi sul possibile ritorno del trio fiorentino. Con il record di 48 vittorie, infatti, le Pappardelle rientrano naturalmente tra le formazioni più significative dell’edizione. L’altra squadra indicata nelle indiscrezioni sarebbe quella delle Due per Cento, ma anche questa ipotesi deve essere considerata con cautela in assenza di un annuncio ufficiale.

Il possibile ritorno delle tre amiche ha intanto riacceso l’entusiasmo sui social, dove sono comparsi commenti come “Forza Pappardelle”, “Le Pappardelle e basta” e “Rivedremo le Pappardelle!”.

Per ora, dunque, non c’è ancora la conferma definitiva della partecipazione di Carolina, Francesca e Maria Giulia alla puntata speciale. Se l’indiscrezione dovesse trovare riscontro, però, le tre campionesse avrebbero l’opportunità di tornare nello studio di Reazione a Catena dopo un’uscita di scena che ha chiuso una delle strisce di vittorie più lunghe nella storia del programma.