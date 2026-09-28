La nuova edizione di Ballando con le stelle si prepara a tornare su Rai1 con un cambiamento nella gestione della Sala delle Stelle. Milly Carlucci ha infatti annunciato chi prenderà il posto di Paolo Belli: sarà Simone Di Pasquale, storico volto del programma e già protagonista dello show nel ruolo di maestro.

La decisione arriva dopo la scelta di Paolo Belli di non comparire in video nella prossima stagione, in seguito alla tragica vicenda che ha coinvolto Alessandro Magnani, come si legge su TvZap.it. Il musicista, come spiegato dalla stessa Carlucci, resterà comunque all’interno della squadra e continuerà a lavorare dietro le quinte.

Simone Di Pasquale, nuovo co-conduttore di Ballando con le stelle

La Sala delle Stelle è uno degli spazi centrali del programma: qui avvengono i collegamenti con i concorrenti dopo le esibizioni e durante alcuni dei momenti principali della serata. Per l’edizione 2026, a occuparsi di questo segmento sarà dunque Simone Di Pasquale, figura che conosce bene le dinamiche dello show.

L’annuncio è arrivato durante l’intervista di Milly Carlucci a Da Noi… A Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Il ballerino diventerà così il co-conduttore della Sala delle Stelle, dopo che nella precedente edizione il ruolo era stato affidato proprio a Paolo Belli.

Le altre novità di Ballando con le stelle 2026

Durante la stessa intervista, Milly Carlucci ha anticipato anche alcune delle altre novità della prossima stagione. Tra queste c’è la partecipazione di Federica Sciarelli, che sarà la prima Ballerina per una Notte dell’edizione 2026. La conduttrice di Chi l’ha visto? era stata in passato accostata anche a una possibile partecipazione come concorrente, ma debutterà sulla pista già nella nuova stagione. È stata inoltre definita la coppia che gestirà il tesoretto: saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura ad assegnare i punti aggiuntivi. Resta invece ancora da definire la composizione della giuria di Ballando con le stelle 2026. Non sono arrivati chiarimenti definitivi nemmeno sulla posizione di Barbara d’Urso. Le ultime decisioni sul cast e sulla struttura del programma dovrebbero essere rese note con l’avvicinarsi del debutto su Rai1.