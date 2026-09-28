Al Grande Fratello Vip cresce la tensione attorno alla relazione tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia: la concorrente sembra pronta a lasciare il fidanzato dopo la crescente vicinanza ad Alessandro Roncaccia, mentre Gian Marco ha reagito con un duro sfogo sui social.

Piera Meloni in crisi con Gian Marco: i dubbi nella Casa e il rapporto con Roncaccia

La situazione sentimentale di Piera Meloni al Grande Fratello Vip sembra essere arrivata a un punto di svolta. La concorrente, parlando con Alessandro Roncaccia, ha ammesso di avere iniziato a interrogarsi sulla relazione con il fidanzato Gian Marco Ciaccia. Nelle ultime ore, la concorrente ha spiegato a Roncaccia di sentire la mancanza di quelle emozioni che, nelle sue parole, corrispondono al “brivido che ti fa sentire viva” e alle “farfalle nello stomaco”.

Piera ha però riconosciuto anche le qualità del compagno, definendolo una persona capace di darle sicurezza e tranquillità: “Lui è l’uomo più bravo che io abbia conosciuto sulla terra e io mi faccio questi pensieri. Perché?”. Ha inoltre confessato di stare male al pensiero di poterlo ferire: “Mi fa stare malissimo il pensiero di poter far star male una persona che non se lo merita”.

A complicare ulteriormente il quadro c’è proprio il legame nato nella Casa con Roncaccia, che aveva già ammesso di essere interessato a Piera, precisando però di rispettare il fatto che fosse fidanzata. Durante il confronto più recente, il concorrente l’ha invitata a essere sincera con se stessa. Piera, dal canto suo, ha ammesso di avere bisogno di tempo per capire cosa prova e di trovarsi in una situazione che, fuori dalla Casa, avrebbe probabilmente affrontato in maniera diversa.

GF Vip, Piera verso la rottura con il fidanzato: la dura reazione

Le immagini della conversazione tra Piera e Alessandro sono arrivate anche a Gian Marco Ciaccia, che ha reagito con un lungo messaggio pubblicato sui social e successivamente cancellato. Nel suo sfogo, il fidanzato ha raccontato di essersi sentito messo da parte davanti alle telecamere: “Sono stato lasciato così, in diretta tv, ridacchiando insieme ad un ragazzo che palesemente le interessa”. Il post è stato poi ripreso e condiviso da diverse pagine e testate, tra cui Biccy e ComingSoon.

Ciaccia ha contestato anche il comportamento di Roncaccia, accusandolo, secondo la propria ricostruzione, di aver approfittato della fragilità della concorrente: “Avete parlato di amore, parlato di brio, di farfalle nello stomaco, ma la verità è che siete solo due bambini”. E ancora: “Un uomo in un momento di fragilità ti consola in maniera generica, un uomo non permette di farti finire una relazione con case e animali di mezzo in diretta tv solo perché deve portare qualcosa a lui”.

Nel messaggio, Gian Marco ha poi ricordato il percorso vissuto con Piera e il sostegno che avrebbe cercato di darle durante la loro relazione: “Ci ho messo tutto me stesso per imparare a capire il tuo lavoro venendo da un mondo diverso e ho accettato tutto anche cose che tu stessa non avresti accettato”. Rivolgendosi direttamente alla compagna, ha aggiunto: “Cara la mia Piera, la lettera scrivila sì, ma non a me”.

La situazione, dunque, resta aperta: da una parte ci sono i dubbi di Piera sulla relazione con Gian Marco, dall’altra la crescente complicità con Alessandro Roncaccia. Dopo lo sfogo del fidanzato, sarà ora la concorrente a chiarire se la lettera annunciata nella Casa rappresenterà davvero la fine della loro storia.