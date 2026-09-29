Nel tardo pomeriggio di lunedì 28 settembre, un ventinovenne di origine straniera è stato travolto da un convoglio ferrotrainante la stazione di Greco Pirelli a Milano. Il treno, appena uscito dai binari, era diretto verso Lecco e ha colpito la vittima sul colpo. I testimoni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi; al loro arrivo i sanitari di Areu e i vigili del fuoco hanno constatato il decesso, senza poter intervenire in tempo.

La dinamica dell’incidente si è verificata poco dopo le 19:30, quando la circolazione ferroviaria era comunque in corso.

Fatto accaduto nella sera del 28 settembre a Greco Pirelli

Le prime ricostruzioni indicano che l’uomo si trovasse in un punto non autorizzato dei binari, probabilmente per cercare un passaggio o per curiosità.

Nonostante il rumore tipico dei treni in partenza, la vittima non ha percepito l’avvicinarsi del convoglio, il che ha reso l’incidente inespiegabilmente improvviso. Il treno, ora identificato come il servizio Milano-Lecco, era già in fase di accelerazione quando ha colpito il camminatore, provocandone la morte sul colpo. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polfer che hanno iniziato le prime verifiche.

Indagini preliminari: dalla ipotesi di suicidio alla ricostruzione dei movimenti

Inizialmente le forze dell’ordine avevano considerato la possibilità di un suicidio o di un malore improvviso con conseguente caduta sui binari. Tuttavia, le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza poste allo scalo ferroviario di piazza Egeo hanno mostrato l’uomo camminare tranquillamente lungo le rotaie, senza alcun segno di agitazione o di comportamenti autolesionistici. L’analisi delle immagini, incrociata con le testimonianze dei presenti, ha permesso di escludere ogni intento deliberato, orientando le indagini verso una tragica imprudenza o un momentaneo dissenso della percezione acustica.

Dettagli sul profilo della vittima e le eventuali circostanze mediche

Al polso della vittima è stato ritrovato un braccialetto ospedaliero elemento che suggerisce una recente dimissione da una struttura sanitaria. Nessuna informazione è ancora disponibile sul motivo dell’eventuale ricovero, ma la presenza del dispositivo indica che l’uomo poteva essere ancora in fase di recupero. Le autorità hanno avviato ulteriori accertamenti per capire se la sua condizione fisica o eventuali farmaci potessero aver influito sulla sua capacità di percepire il rumore del treno.

Repercussioni sull’attività ferroviaria e misure di sicurezza

Come conseguenza immediata dell’incidente, la circolazione sulla linea Milano-Lecco è stata temporaneamente sospesa per consentire il lavoro dei soccorsi e le verifiche tecniche. Le compagnie ferroviarie stanno valutando l’adozione di ulteriori segnalazioni acustiche e visive nei tratti più sensibili della stazione, al fine di ridurre il rischio di simili tragedie. Il caso ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare la sorveglianza dei binari e di informare maggiormente il pubblico sui pericoli legati all’accesso non autorizzato alle aree ferroviarie.