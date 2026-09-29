Un uomo di 64 anni è morto ad Arezzo alcune settimane dopo una colonscopia durante la quale gli era stato rimosso un polipo. Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia dei familiari, mentre anche l’Asl Toscana sud est ha avviato una verifica interna per ricostruire il percorso sanitario e chiarire le cause del decesso.

Arezzo, morto a 64 anni dopo una colonscopia: aperta un’inchiesta

Come riportato da Arezzo Notizie, la Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 64 anni, residente a Civitella in Valdichiana, deceduto alcune settimane dopo essersi sottoposto a una colonscopia. A seguito della denuncia presentata dai familiari, gli inquirenti stanno ricostruendo il percorso sanitario iniziato il 4 settembre, quando il 64enne avrebbe effettuato l’esame al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo.

Durante la procedura sarebbe stato rimosso un polipo e, nell’immediatezza, il decorso sarebbe apparso regolare. La clinica avrebbe infatti riferito che le condizioni del paziente dopo l’esame erano buone.

Nella notte, però, l’uomo avrebbe iniziato ad accusare forti dolori addominali e, la mattina seguente, si sarebbe rivolto al pronto soccorso dell’ospedale San Donato.

Qui sarebbe stato sottoposto a una Tac addominale e ad altri accertamenti, prima del ricovero nel reparto di chirurgia. Nei giorni successivi sarebbe stato operato per una sospetta perforazione intestinale: al momento non è ancora chiaro se la lesione possa essere riconducibile alla colonscopia oppure se sia stata determinata da altre cause.

Dolori dopo la colonscopia, poi due ricoveri: 64enne morto ad Arezzo

Il 21 settembre, circa due settimane dopo il primo ricovero, il 64enne sarebbe tornato in ospedale per un controllo. Sempre stando alle indiscrezioni di Arezzo Notizie, le sue condizioni sarebbero però apparse rapidamente compromesse, al punto da rendere necessario un nuovo ricovero d’urgenza. Dopo un ulteriore peggioramento è arrivato il decesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura quella di una grave infezione, con possibile quadro settico, ma si tratta di una ricostruzione ancora da verificare. La famiglia ha presentato una denuncia e la magistratura ha disposto il sequestro della documentazione clinica e l’autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause della morte e la successione degli eventi.

Anche l’Asl Toscana sud est ha avviato una verifica interna sul percorso assistenziale, prendendo in esame tempi, accertamenti e interventi effettuati. Al momento, però, non è accertato alcun rapporto causale tra la colonscopia e il decesso.