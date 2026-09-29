Una donna di 92 anni è morta dopo che l’auto su cui viaggiava con il marito è uscita di strada e si è schiantata contro un albero in località Pancole, nel Chianti.

Un grave incidente stradale nel Chianti è costato la vita a una donna di 92 anni: la tragedia si è verificata nella prima mattinata di lunedì 28 settembre in località Pancole, dove l’auto sulla quale viaggiava insieme al marito è uscita di strada e si è schiantata contro un albero.

Greve in Chianti, auto contro un albero: muore una donna di 92 anni, ferito il marito

Una donna di 92 anni è morta lunedì 28 settembre 2026 in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7:30 in località Pancole, nel territorio di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. La 92enne viaggiava a bordo di una Hyundai Atos insieme al marito lungo via di Pancole, la strada che collega la zona di Strada in Chianti con il territorio di Impruneta.

La coppia si trovava a poca distanza dalla propria abitazione quando, per ragioni ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo della vettura. L’auto è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro un cipresso a margine della strada. L’impatto è stato molto violento e per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il marito, invece, è rimasto ferito.

I soccorsi e le verifiche sulla dinamica dell’incidente mortale nel Chianti

Dopo lo schianto è stato immediatamente attivato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso Pegaso, insieme ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie dopo l’impatto, e alla polizia locale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino. Il marito della vittima, rimasto cosciente, ha ricevuto le prime cure e successivamente è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Gli agenti hanno eseguito i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire la sequenza dell’incidente.

Restano ancora da chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto: tra le ipotesi considerate dagli investigatori figurano un possibile malore, una distrazione o un eventuale guasto meccanico, ma nessuna di queste ricostruzioni è stata al momento confermata.